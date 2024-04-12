Унитаз засияет как новый: 4 народных метода проверены временем и стоят копейки

Когда под руками нет специальных моющих средств для сантехники, или вы не желаете тратить на них деньги, попробуйте воспользоваться подручными средствами.

Рассказываем о четырех проверенных средствах, которые найдутся на каждой кухне.

Соль

Это одно из самых эффективных средств в борьбе против налета и желтизны на унитазе. Соль обладает абразивными свойствами, поэтому очень эффективна в борьбе с известковым налетом и мочевым камнем. При этом она действует мягко и не оставляет повреждений на сантехнике. Достичь результата очень легко:

насыпьте немного соли в унитаз, нескольких ложек будет достаточно;

распределите ее щеткой;

оставьте на 15-20 минут;

далее остается только пройтись щеткой и смыть поверхность водой.

Вы будете приятно удивлены, ведь исчезнут даже самые жесткие отложения. Кроме того, соль прекрасно отбьет унитаз и вернет его первоначальный вид.

Уксус

Такой способ очистки лучше применить на ночь. Сначала помойте унитаз как обычно, а после обработайте поверхность уксусом. Утром еще раз пройдитесь ершиком и смойте водой. Сантехника снова засияет как новая. А в качестве бонуса уксус уничтожит все неприятные запахи в туалете.

Газированная вода

В составе газировки также есть лимонная кислота. Она также способна эффективно справиться с желтизной и известковым налетом. Хорошо помойте унитаз, а затем обработайте его газированной водой. После пройдитесь ершиком и смойте водой.

Сода

Чтобы почистить унитаз с помощью соды, сначала перемешайте ее с водой, чтобы получить нечто похожее на пасту. Нанесите средство на все проблемные участки и оставьте на ночь. Далее хорошенько потрите ершиком и смойте водой. Сода отбелит унитаз и уберет все неприятные запахи.

При этом эти средства можно комбинировать, например в один день почистить унитаз с уксусом, а на другой содой.