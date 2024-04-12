Унітаз засяє як новий: 4 народні методи перевірені часом і коштують копійки

Коли під руками немає спеціальних миючих засобів для сантехніки, або ви не бажаєте витрати на них гроші, спробуйте скористатися підручними засобами.

Розповідаємо про чотири перевірені засоби, які знайдуться на кожній кухні.

Сіль

Це один із найефективніших засобів у боротьбі проти нальоту та жовтизни на унітазі. Сіль володіє абразивними властивостями, тому дже ефективна в боротьбі з вапняним нальотом та сечовим каменем. При цьому вона діє мяко та не залишає пошкоджень на сантехніці. Досягти результату дуже легко:

насипте трохи солі в унітаз, кількох ложок буде достатньо;

розподіліть її щіткою;

залиште на 15-20 хвилин;

далі залишається лише пройтись щіткою та змити поверхню водою.

Ви будете приємно вражені, адже зникнуть навіть найбільш жорсткі відкладення. Крім того, сіль чудово відбить унітаз та поверне його початковий вигляд.

Оцет

Такий спосіб очистки краще застосувати на ніч. Спочатку помийте унітаз як зазвичай, а після обробіть поверхню оцтом. Вранці ще раз пройдіться йоршиком та змийте водою. Сантехніка знову засяє як нова. А як бонус оцет знищить всі неприємні запахи в туалеті.

Газована вода

В складі газованої води також є лимонна кислота. Вона також здатна ефективно впоратися з жовтизною та вапняним нальотом. Добре помийте унітаз, а тоді обробіть його газованою водою. Після пройдіться йоршиком та змийте водою.

Сода

Щоб почистити унітаз за допомогою соди, спочатку перемішайте її з водою, щоб отримати щось схоже на пасту. Нанесіть засіб на всі проблемні ділянки та залиште на ніч. Далі добряче потріть йоршиком та змийте водою. Сода відбілить унітаз та прибере всі неприємні запахи.

При цьому ці засоби можна комбінувати, наприклад в один день почистити унітаз з оцтом, а на інший содою.