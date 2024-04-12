В Украине стремительно растет количество вакансий с отдаленной занятостью: кому готовы платить от 40 000 гривен?

Удаленная работа в Украине начала набирать популярность еще со времен пандемии. Компании поняли, что качественно организовать работу можно и при условии, что работники работают дистанционно. Такой тип занятости имеет множество преимуществ. Работодатель не платит за аренду офиса и может искать специалистов не только в пределах одного города, а даже за рубежом. Для работников тоже много преимуществ и в первую очередь это то, что они могут работать с любой точки мира. Для работы требуется только ноутбук и интернет. Среди плюсов можно выделить еще и неплохой заработок, который предполагает подобная работа. В основном зарплаты стартуют от 30-50 тысяч гривен. По крайней мере, именно такие цифры можно увидеть в свежих объявлениях, которые появились на сайтах по поиску работы.

Кого ищут?

Наибольший спрос наблюдается на менеджеров продаж, консультантов, учителей и переводчиков. Например, учитель немецкого языка может проводить онлайн-уроки и зарабатывать до 35 000 в месяц. Среди обязанностей непосредственно проведение урока, а также составление индивидуальных учебных планов для каждого ученика.

Менеджеры по продажам могут зарабатывать в разы больше, ведь преимущественно имеют фиксированную ставку и проценты по продажам. Например, некоторые онлайн школы готовы платить талантливым менеджерам от 50 до 80 тысяч гривен. Более того, опыт работы не обязателен, ведь предлагают обучение.

“Вместе с нами ты бесплатно пройдешь наше обучение, за которое другие платят деньги. Вместе с нами ты будешь кайфовать от работы и будешь закрывать свои цели благодаря своим профессиональным навыкам“, — говорится в объявлении.

Неплохие зарплаты и для рекрутеров, которые также могут работать удаленно. Сегодня работать дома могут и бухгалтеры, консультанты и многие другие специалисты. Иногда, если в обязанности входят телефонные разговоры с клиентом, для работы нужна еще гарнитура с микрофоном и наушниками. Зачастую компании предоставляют все необходимое оборудование для работы.