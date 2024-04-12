2 ложки на ведро: специалист по клинингу рассказал, как сделать пол чистым на недели

Клинер рассказал, какое простое средство нужно добавлять к воде, чтобы пол оставался чистым минимум неделю. Даже белые носки будут оставаться идеально чистыми.

Сияющий пол – гордость каждой хозяйки. Но для того, чтобы он оставался чистым, нужно мыть его слишком часто. Оказывается есть небольшая хитрость, которая поможет сохранить пол чистым очень долго. Этим секретом поделился работник илининговой компании.

Эффективное средство за копейки

По словам клинера для сохранения чистоты достаточно добавлять на ведро воды два простых средства которые есть в арсенале каждой хозяйки:

две столовые ложки кондиционера для белья;

две столовые ложки обычного уксуса 9% можно заменить таким же количество свежевыжатого лимонного сока.

Далее все это нужно хорошо перемешать с водой и вымыть пол как обычно.

Уксус придаст поверни зеркального блеска, а кондиционер предотвратит появление электростатического взаимодействия. При уменьшении электростатичности пола пыль и грязь меньше будут притягиваться к его поверхности, поэтому он будет оставаться чистым гораздо дольше.

При этом такая смесь не будет оставлять разводов, в качестве бонуса в доме появится приятный аромат чистоты и свежести.

Кстати, этот способ универсален, ведь его можно использовать для мытья ламината, плитки, паркета или линолеума.

Напомним, ранее украинкам рассказали, каким популярным средством категорически нельзя чистить пятна на ковре. Часто хозяйки пытаются вывести пятно с коврового покрытия средством для мытья посуды. И поначалу им это даже удается. Но моющее средство крайне сложно вымывается, поэтому уже через несколько недель на этом месте появится грязь. Чтобы этого не допустить, стоит использовать специальные средства для чистки ковров, а если пятно сложное, то лучше доверить эту задачу профессиональным клинерам, иначе ковер можно испортить навсегда, или его чистка обойдется очень недешево.