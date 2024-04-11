Аферисты обворовывают украинцев с помощью Telegram: как не попасть в ловушку?

В Украине продолжают процветать разнообразные аферы, с помощью которых мошенники воруют деньги с карточек доверчивых людей. Очень часто под их прицел попадают пожилые люди, или льготные категории населения. Дело в том, что чаще всего аферисты прикрываются благотворительными организациями или государственными учреждениями. Они создают телеграммы каналы под именем известных учреждений, и предлагают людям оформить социальную помощь. Так как сегодня действительно много разных целевых выплат, то люди, которые могут на них претендовать частенько ведутся на подобные манипуляции. Перейдя по ссылке и заполнив личные данные и данные банковской карты, люди просто добровольно отдают собственные средства в руки мошенников.

Киберполиция уже разоблачила несколько таких телеграмм каналов

К правоохранителям уже начали поступать заявления от пострадавших граждан, поэтому этим видом аферы уже активно занимается киберполиция.

“Злоумышленники создают телеграмм-каналы, где выманивают личные и банковские данные пенсионеров от имени государственных учреждений. …При этом используется символика государственных учреждений или придуманных организаций, якобы помогающих пенсионерам. Для маскировки такие сообщения разбавляются разными материалами и жизненными советами“, – говорится в сообщении.

В полиции настоятельно рекомендуют всегда проверять, действительно ли существует такая социальная помощь. И если да, то ни в коем случае не нужно оставлять в Интернете данные своих карт, кроме номера счета, не являющегося конфиденциальной информации.

“Советуем проверять информацию о доступных пенсионерам социальных услугах на официальном сайте Пенсионного фонда Украины (https://www.pfu.gov.ua/) или обратиться непосредственно в свое управление ПФ по месту жительства. В то же время информацию об услугах для малозащищенных групп населения можно узнать в Управлении социальной защиты”, — отметили в Киберполиции.

Если же вы передали данные и затем заподозрили, что вероятно имеете дело с аферистами, немедленно заблокируйте карту. Это можно сделать в мобильном приложении или позвонив по горячей линии своего банка.