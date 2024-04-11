З 1 квітня частину пенсіонерів позбавили пенсій: як повернути кошти виплати

В одній з областей України половину пенсіонерів позбавити виплат. З першого квітня держава призупинила виплату пенсій значніій частині громадян. Наприклад, в Вінницькій області таких пенсіонерів майже половина. Розповідажмо, що відбулося та як повернути виплату пенсій.

Що трапилося

За даними Пенсійного фонду України в Вінницькій області, внутрішнім переселенцям, які не пройшли ідентифікацію, не виплатили пенсй. Повідомляється, що у Вінницькій області процедуру пройшли лише 50% від загальної еількості отримувачів пенсії.

Кому не дали пенсій в квітні

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1384 від 27.12.2023 “Про внесення змін в постанову Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2014 №637 та від 8 серпня 2024 року №837”, пенсіонери, які отриали статус внутрішньо переміщених осіб, повинні періодично проходити фізичну ідентифікацію, щоб підтвердити своє право на пенсію.

За даними Пенсійного фонду України, на початку квітня в Вінницькій області таку ідентифікацію пройшла лише половина пенсіонерів, з числа переселенців, всього 2965 осіб. Тож вони продовжать отримувати пенсію як і раніше, всім іншим виплату припинили. Їх кошти будуть накопичуватися на розрахунковому пенсійному рахунку, але не будуть перераховані аж поки особа не пройде процедуру підтвердження особи.

В Пенсійному фонді пояснили, що після проходження пенсію перерахують на рахунок пенсіонера з місяця, в якому припинилося фінансування втиплати.

Як пенсіонерам пройти ідентифікацію

Українцям нагадують, яким чином можна підтвердити особу та право на отримання пенсійної виплати. Зробити це можна кількома способами:

особисто при зверненні в “Ощадбанк” або в найближчий сервісний центр Пенсійного фонду України;

в особистому кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду України;

через месенджери по відеозвязку з працівником Пенсійного фонду України;

в дипломатичній установі України.

Нагадаємо, що в березні непрацюючі пенсіонери отримали надбавку за індексацію. Середній розмір доплати склав 300 гривень.