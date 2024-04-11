Аферисти обкрадають українців за допомогою Telegram: як не потрапити у пастку?

В Україні продовжують процвітати різноманітні афери за допомогою яких шахраї крадуть гроші з карточок довірливих людей. Дуже часто під їх приціл потрапляють люди похилого віку, або пільгові категорії населення. Річ у тому, що найчастіше аферисти прикриваються благодійними організаціями або державними установами. Вони створюють телеграм канали під іменем відомих установ, і пропонують людям оформити соціальну допомогу. Через те, що сьогодні справді є багато різних цільових виплат, то люди, які можуть на них претендувати частенько ведуться на подібні маніпуляції. Перейшовши за посиланням та заповнивши особисті дані й дані банківської картки люди просто добровільно віддають власні кошти в руки шахраїв.

Наразі кіберполіція викрила кілька таких телеграм каналів

До правоохоронців вже почали поступати заяви від постраждалих громадян, тож цим видом афери вже активно займається кіберполіція.

“Зловмисники створюють телеграм-канали, де виманюють особисті та банківські дані пенсіонерів від імені державних установ. …При цьому використовується символіка державних установ або вигаданих організацій, які нібито допомагають пенсіонерам. Для маскування такі повідомлення розбавляються різними матеріалами та життєвими порадами“, – йдеться у повідомленні.

В поліції наполегливо рекомендують завжди перевіряти, чи дійсно існує така соціальна допомога. І якщо так, то в жодному разі не потрібно залишати в Інтернеті дані своїх карток, крім номера рахунку, який не є конфіденційною інформацією.

“Радимо перевіряти інформацію про доступні пенсіонерам соціальні послуги на офіційному сайті Пенсійного фонду України (https://www.pfu.gov.ua/) або звернутися безпосередньо до свого управління ПФ за місцем проживання. Водночас інформацію про послуги для малозахищених груп населення можна дізнатися в Управлінні соціального захисту”, – зазначили в Кіберполіції.

Якщо ж ви передали дані й потім запідозрили що ймовірно маєте справу з аферистами негайно заблокуйте картку. Це можна зробити у мобільному додатку або зателефонувавши на гарячу лінію свого банку.