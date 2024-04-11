Некоторые потребители будут платить до 8,79 грн за киловатт электроэнергии: о ком идет речь?

В Украине в последнее время ведутся дискуссии о возможном повышении тарифов на электроэнергию. Эти разговоры спровоцировали очередные обстрелы энергетической инфраструктуры. Очень многие ТЭС и ТЭЦ разрушены наполовину или даже полностью, и массированные ракетные атаки не прекращаются. Энергетики пока не могут подсчитать окончательный ущерб. Этим как раз занимаются специальные комиссии и по предварительным данным этот ущерб будет колоссальным. Логично, что часть расходов будет покрываться за счет повышения тарифов для населения. Когда это произойдет и как вырастут тарифы, пока неизвестно. Известно лишь, что теперь те, кто ворует электроэнергию, будет платить за каждый киловатт тройную стоимость.

За ворованное электричество придется заплатить втрое больше

Теперь если потребителя поймают на краже электроэнергии, то он вынужден будет заплатить за киловатт от 6 до 8,79 гривны. То есть если будет украдено 50 киловатт, то придется заплатить 439 гривен, а не 132 гривны, как это было бы при обычном тарифе. О таких изменениях уже сообщают в Винницаоблэнерго.

“Раньше в расчете акта о нарушении применялся тариф, по которому потребитель рассчитывался за электричество. Сейчас это – цена ряда расходов облэнерго на покупку 1 кВт* электроэнергии, а также стоимость ее распределения и передачи”, – пояснили в облэнерго.

И если тарифы на передачу и распределение электроэнергии фиксированные, то средняя цена закупки может меняться в зависимости от ситуации на рынке. И каждый месяц эта сумма может быть разной.

“Например: в 2023 году эта цена изменялась в пределах от 3,17 до 5,07 грн/кВт*ч. без НДС. Соответственно достаточно в широких пределах изменялся и тариф для расчета по актам о нарушениях: от 6,03 до 8, 79 грн/кВт*ч“, – отметили в компании.

То есть те потребители, которые воруют электроэнергию, могут хорошо за это поплатиться.