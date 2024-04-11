Деякі споживачі платитимуть до 8,79 грн за кіловат електроенергії: про кого мова?

В Україні останнім часом ведуться дискусії щодо ймовірного підвищення тарифів на електроенергію. Ці розмови спровокували чергові обстріли енергетичної інфраструктури. Дуже багато ТЕС та ТЕЦ зруйновані наполовину або навіть повністю, й масовані ракетні атаки не припиняються. Енергетики поки не можуть підрахувати остаточні збитки. Цим якраз займаються спеціальні комісії й за попередніми даними ці збитки будуть колосальними. Логічно, що частину витрат покриватимуть коштом підвищення тарифів для населення. Коли це станеться та як зростуть тарифи поки невідомо. Відомо лише, що відтепер ті хто краде електроенергію платитиме за кожен кіловат потрійну вартість.

За крадену електрику доведеться заплатити втричі більше

Відтепер якщо споживача спіймають на крадіжці електроенергії, то він змушений буде заплатити за кіловат від 6 до 8,79 гривні. Тобто, якщо буде вкрадено 50 кіловатів, то доведеться заплатити 439 гривень, а не 132 гривні, як це було б при звичайному тарифі. Про такі зміни вже повідомляють у Вінницяобленерго.

“Раніше в розрахунку акта про порушення застосовувався тариф, за яким споживач розраховувався за електрику. Нині це – ціна низка витрат обленерго на купівлю 1 кВт * електроенергії, а також вартість її розподілу та передачі”, – пояснили в обленерго.

І якщо тарифи на передачу та розподіл електроенергії фіксовані, то ось середня ціна закупки може змінюватись залежно від ситуації на ринку. Й кожного місяця ця сума може бути різною.

“Наприклад: у 2023 році ця ціна змінювалася в межах від 3,17 до 5,07 грн/кВт*год. без ПДВ. Відповідно досить у широких межах змінювався і тариф для розрахунку за актами про порушення: від 6,03 до 8,79 грн/кВт*год“, – зазначили у компанії.

Тобто ті споживачі, які крадуть електроенергію можуть добряче за це поплатитися.