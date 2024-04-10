Из-за аномально теплой погоды в Украине нашествие клещей: как себя защитить 

Клещи переносят множество опасных заболеваний, которые передаются через их слюну. Это энцефалит, пироплазмоз, боррелиоз и другие. Причем в зоне риска не только люди, но и животные. Узнать заражен ли паразит можно лишь в лабораторных условиях.

Клещи ближе, чем кажется

Паразиты гораздо ближе, чем мы думаем. Чтобы к вам присосался клещ совсем не обязательно выезжать за город. Они живут в саду и огороде с ранней весны и до поздней осени. Обычно они просыпаются после таяния снега, когда на улице устанавливается стабильная плюсовая температура. В этом году из-за аномально раннего тепла все паразиты проснулись и уже ждут вас.

Чаще всего эти паукообразные проживают:

в траве и кустах;

густых зарослях на высоте до полутора метров;

в опавших листьях, на обрезанных ветках на даже в мусоре, особенно строительном.

Как уберечься от клеща на собственном участке

Чтобы уменьшить риск быть укушенным клещом, нужно придерживаться простых правил:

регулярно наводить порядок на участке – убирать мусор, сухие листья и ветки, косить траву, прореживать кусты;

переносчиками клещей могут быть мелкие грызуны, примите меры и выпроводите грызунов с диняка;

обработайте участок акарацидами, если у вас есть домашние животные, выбирайте биопрепараты;

заручитесь поддержкой соседей, лучше проводить обработку одновременно, чтобы гарантированно избавиться от клещей.

Обычно на сезон достаточно одной-двух обработок на сезон. Первую обработку лучше провести ранней весной, сразу после таяния снега, вторую – при необходимости осенью. так вы уничтожите большинство клещей. помните, что после обработки двора нельзя находиться на улице не менее шести часов. Это касается людей и домашних животных. Обработку проводят с использованием средств индивидуальной защиты – как минимум перчатки и респиратор, а лучше защитный комбинезон.