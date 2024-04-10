Через аномально теплу погоду в Україні нашестя кліщів: як себе захистити 

Кліщу переносять беліч небезпечних захворювань, які передаються через їх слину. Це енцефаліт, піроплазмоз, бореліоз та інші. Причому в зоні ризику не тільки люди, але й тварини. Дізнатися чи заражений паразит можна лише в лабораторних умовах.

Кліщі ближче, ніж здається

Паразити набагато ближчі, ніж ми думаємо. Щоб до вас присмоктався кліщ зовсім не обовязкової вижджати за місто. Вони живуть в саду та городі хз ранньої весни та до пізньої осені. Зазвичай вони прокидаються після танення снігу, коли на вулиці встановлюєтсья стабільна плюсова температура. Цього року через аномально раннє тепло всі паразити прокинулися і вже чекають на вас.

Найчастіше ці павукоподібні проживають:

в траві та кущах;

густих зарослях на висоті до пвітора метра;

в опалому листі, на обрізаних гілках на навіть в смітті, особливо будівельному.

Як вберегтися від кліща на власній ділянці

Щоб зменшити ризик бути вкушеним кліщем, потрібно дотримуватися простих правил:

регулярно наводити лад на ділянці — прибирати сміття, сухе листя та гілля, косити траву, проріджувати кущі;

переносниками кліщів можуть бути дрібні гризуни, прийміть міри і випровадьте гризунів з діняки;

обробіть ділянку акарацидами, якщо у вас є домашні тварини, обирайте біопрепарати;

заручіться підтримкою сусідів, краще проводити обробку одночасно,щоб гарантовано позбутися кліщів.

Зазвичай на сезон достатньо однієї-дво обробок на сезон. Першу обробку краще провести ранньою весною, одразу після танення снігу, другу — за потреби восени.Так ви знищите більшість кліщів.Памятайте, що після обробки подвіря не можна перебувати на вулиці щонайменше шість годин. Це стосується людей та домашніх тварин. Обробку проводять з використанням засобів індивідуального захисту — як мінімум це рукавички та респіратор, а краще захисний комбінезон.