Важное обновление для мобилизованных: кого освободят от уплаты налогов

Физические лица предприниматели первой и второй групп, которые не имеют наемных работников и были мобилизованы во время действия военного положения могут не платить налог с дохода физических лиц, единый налог и социальный взнос. Чтобы получить освобождение от этих обязательств, нужно подать пакет документов, но уже после демобилизации.

Детали

На днях в Государственной налоговой службе Украины объяснили правила, по которым самозанятые украинцы могут избежать начисления и уплаты налога, а также представления декларации о доходах. Для этого в течение 0 дней после демобилизации или окончания реабилитации, лицо должны обратиться в орган доходов и сборов по месту налоговой регистрации и подать два документа:

заявление от имени самозанятого лица с просьбой освободить от уплаты налогов;

копия военного билета или иного документа, выданного соответствующим государственным органом с указанием данных о призыве на военную службу по мобилизации.

Добавим, что на время действия военного положения уплата налогов и сборов во время призыва на военную службу является официальным основанием невозможности выполнения налогоплательщиком физическим лицом своих обязательств ((п.п. 69.1 п. 69 подраздела 10 раздела XX “Переходные положения” НКУ, утвержденный приказом Министерства финансов Украины от 29.07.2022 № 225).

Если ФЛП не имеет возможности подать такое заявление и соответствующие документы или их копии в установленные законом сроки, то тогда одновременно с приобретением возможности выполнения налоговых обязанностей (например, регистрация налоговой накладной, налоговой отчетности, уплаты невыполненного налогового обязательства), но не позднее 60 календарных дней с первого для месяца, следующего по месту восстановления возможности.

Если Налоговая служба примет решение о невозможности своевременного выполнения ФОПом налоговой обязанности к нему не будут применять никакую предусмотренную законом ответственность. Это регламентировано (абзацем 14 п.п. 69.1 п. 69 подразд. 10 разд. ХХ “Переходные положения” НКУ).