Клієнти ПриватБанку не можуть увійти в мобільний додаток: чому людям не вдається авторизуватися?

На сайті Мінфіну побільшало скарг від людей, які є клієнтами ПриватБанку. Користувачі пишуть, що не можуть ввійти в додаток Приват 24, і навіть фото з паспортними даними їм не допомагає. Виявляється, що банк вимагає ввести пін-код віртуальної картки, котрий багато хто просто не знає, чи не пам’ятає. Особливо мова про тих людей, які давно є клієнтами ПриватБанку, але лише зараз вирішили завантажити мобільний додаток, або ж почати користуватися послугами банку.

Гаряча лінія нічим не допомогла

На сайті Мінфіну з’явилося повідомлення від жінки, яка власне не змогла пройти авторизацію.

“Відкриваю Приват 24, пише “Введіть пін-код від віртуальної карти”, який я ніколи й не знала, тому що не було потреби. Заходжу на підтримку, вказую свої дані, надсилаю фото з паспортом, не пройшла авторизацію“, – йдеться у повідомленні.

У ПриватБанку відповідають, що введення пін-коду від карток, які прив’язані до додатку є одним з обов’язкових пунктів авторизації.

Якщо ви не пам’ятаєте код, то маєте кілька інших варіантів, як пройти цю авторизацію. Зі слів представників банку потрібно зробити одну з наступних речей:

Відправити смс з текстом PIN+1234… де 1234 це останні чотири цифри вашої картки. Смс потрібно відправляти на номер +380920003700. Повідомлення не безкоштовне, його вартість розраховується за тарифами оператора. Другий спосіб — це зателефонувати на номер 3700 і за допомогою автовідповідача спробувати пройти авторизацію. Цей варіант підходить тим, хто перебуває в Україні.

Водночас якщо й це вам не допомогло, інші користувачі радять йти напряму до відділення банку, адже на гарячій лінії й справді останнім часом мало надають компетентної допомоги. Користувачі скаржаться, що ПриватБанк запровадив голосового помічника, з яким майже неможливо вирішити якусь проблему. А от до реальної людини, яка могла б проконсультувати в Приваті додзвонитися дуже складно.