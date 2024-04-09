Важливе оновлення для мобілізованих: кого звільнять від сплати податків

Фізичні особи підприємці першої та другої груп, які не мають найманих працівників та були мобілізовані під час дії воєнного стану можуть не сплачувати податок з доходу фізичних осіб, єдиний податок та соціальний внесок. Щоб отримати звільнення від цих зобов’язань. потрібно подати пакет документів, але вже після демобілізації.

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Днями в Державній податковій службі України пояснили правила, за якими самозайняті українці можуть уникнути нарахування та сплату податку, а також подання декларації про доходи. Для цього протягом 0 днів після демобілізації або закінчення реабілітації, особа повинні звернутися до органу доходів та зборів за місцем податкової реєстрації та подати два документи:

заява від імені самозайнятої особи з проханням звільнити від сплати податків;

копія військового квитка чи іншого документа, який видав відповідний державний орган з зазначенням даних про призов на військову службу під час мобілізації.

Додамо, що на час дії воєнного стану сплата податків та зборів під час призову на військову службу є офіційною підставою неможливості виконання платником податків фізичною особою своїх зобов’язань ((п.п. 69.1 п. 69 підрозділу 10 розділу XX “Перехідні положення” ПКУ, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.07.2022 № 225).

Якщо ФОП не має можливості подати таку заяву та відповідні документи чи їхні копії у встановлені законом терміни то тоді одночасно з набуттям можливості виконання податкових обов’язків (наприклад, реєстрація податкової накладної, податкової звітності, сплати невиконаного податкового зобов’язання), але не пізніше 60 календарних днів з першого для місяця, наступного за місцем відновлення можливості.

Якщо Податкова служба прийме рішення про неможливість своєчасного виконання ФОПом податкового обов’язку до нього не будуть застосовувати жодну передбачену законом відповідальність. Це регламентовано (абзацом 14 п.п. 69.1 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ “Перехідні положення” ПКУ).