Добавьте это копеечное средство в воду и ковер станет как новый: секрет турецких хозяек

Турецкие хозяйки никогда не сдают ковры в химчистку. Они освежают их с помощью очень дешевого средства. Ковры в Турции очень популярны и являются незаменимым атрибутом в интерьере. Более того, почти в каждом турецком доме меняют ковры в зависимости от сезона. Поэтому тамошние хозяйки знают как ухаживать за коврами и не обанкротиться на услугах химчистки.

Специальный состав, но очень простой

Оказывается, покупать специальные химические средства тоже не нужно. Достаточно взять несколько простых ингредиентов, которые есть в каждом доме. Итак, для приготовления рабочей смеси нужно взять такие ингредиенты:

стиральный порошок, лучше для стирки детских вещей – 1-2 столовые ложки, можно заменить жидким гелем для стирки *3-4 ложки;

нашатырный спирт – одна столовая ложка;

теплая вода – один литр.

Как отчистить ковры с помощью этих компонентов

Чтобы вернуть свежесть вашим коврам, нужно приготовить смесь из выше указанных компонентов. Далее действуйте по инструкции:

хорошо перемешайте ингредиенты, чтобы стиральный порошок полностью растворился в воде;

смесь нужно перелить в распылитель;

готовый раствор наносят на ковер, особое внимание нужно уделить участкам с пятнами;

оставьте ковер в таком виде примерно на 30 минут;

после этого пройдитесь по ковру влажной тряпкой, лучше дважды.

Далее остается дождаться пока ковер высохнет. Вы точно заметите значительную разницу.

Ранее украинкам рассказали, каким средством категорически запрещено чистить пятна на ковре. Речь идет о средствах для мытья посуды, их частот используют как экстренное средство для удаления пятен с ковра. Сначала будет казаться, что моющее средство помогло избавиться от пятна, но уже через несколько недель вы заметите, как на месте применения начинает налипать грязь. Дело в том, что моющее средство крайне сложно хорошо смыть, поэтому в месте применения будет липкий след, который и будет притягивать загрязнения.