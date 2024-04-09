В Ощадбанке сообщили, будут ли блокировать просроченные карты и те, срок действия которых скоро истечет

С начала войны очень многие банки практикуют автоматическое продление срока действия карточек, даже если он давно закончился. Все потому, что очень многие украинцы находятся за границей, в отдаленных селах откуда им сложно добраться до города и до банковского отделения. В конце концов, многие граждане находятся сейчас на временно оккупированных территориях, поэтому никак не могут заменить карточку, если ее срок действия истек. Ощадбанк обслуживает наибольшее количество украинцев, принадлежащих к социальным категориям. И вот в учреждении приняли решение снова автоматически продлить срок действия всех карточек. Теперь они будут действительны до 30 сентября 2024 года.

Об этом сообщили на официальном сайте банка

“Продление происходит автоматически для карт, срок действия которых истек начиная с февраля 2022 года. Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанка для ее получения в удобное для вас время“, – говорится в сообщении.

Просроченными картами можно пользоваться практически так же, как и обычными. Ими можно рассчитываться в магазинах, снимать с них наличные деньги или делать разнообразные переводы/принимать платежи. Единственное, с чем может быть проблема – это с расчетом в интернет-магазинах. Однако для такой цели можно открыть цифровую карту, то есть ту, которая будет отображаться в приложении, но ее не будет у вас в пластиковой форме.

В то же время некоторые банки уже расширяют свой функционал и готовы отправлять клиентам новые карточки даже заграницу. Об этом сообщили в ПриватБанке. То есть, если вы находитесь за границей и у вас просроченная карта вы можете заказать новую и ПриватБанк отправит ее вам Новой почтой. Заказать доставку карты сейчас можно в 12 стран: Польшу, Молдову, Литву, Латвию, Германию, Чехию, Румынию, Эстонию, Италию, Словакию, Венгрию и Великобританию.