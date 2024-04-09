В Ощадбанку повідомили, чи будуть блокувати протерміновані картки й ті, термін дії яких скоро закінчиться

Від початку війни дуже багато банків практикують автоматичне продовження терміну дії карток, навіть якщо він давно закінчився. Все через те, що дуже багато людей перебувають закордоном, у віддалених селах звідки їм складно добратися до міста і й до банківського відділення. Зрештою багато українців перебувають зараз на тимчасово окупованих територіях, тож ніяк не можуть замінити картку, якщо її термін дії сплив. Ощадбанк обслуговує найбільшу кількість українців, які належать до соціальних категорій. І от в установі прийняли рішення знову автоматично продовжити термін дії всіх карток. Тепер вони будуть дійсними до 30 вересня 2024 року.

Про це повідомили на офіційному сайті банку

“Продовження відбувається автоматично для карт, термін дії яких минув починаючи з лютого 2022 року. Якщо нова карта вже перевипущена, будь ласка, зверніться до відділення Ощадбанку для її отримання у зручний для вас час“, – йдеться у повідомленні.

Протермінованими картками можна користуватися практично так само, як і звичайними. Ними можна розраховуватись в магазинах, знімати з них готівку, чи робити різноманітні перекази/приймати платежі. Єдине, з чим може бути проблема — це з розрахунком в інтернет-магазинах. Однак для такої мети можна відкрити цифрову картку, тобто ту, яка буде відображатися в додатку, однак її не буде у вас у пластиковій формі.

Водночас деякі банки, вже розширюють свій функціонал і готові відправляти клієнтам нові картки навіть закордон. Таке повідомили у ПриватБанку. Тобто, якщо ви перебуваєте закордоном і у вас протермінована картка ви можете замовити нову й ПриватБанк відправить її вам Новою поштою. Наразі замовити доставку картки можна у 12 країн: Польщу, Молдову, Литву, Латвію, Німеччину, Чехію, Румунію, Естонію, Італію, Словаччину, Угорщину та Великобританію.