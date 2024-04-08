Будет приличная прибавка: некоторым пенсионерам пересчитают пенсии задним числом

Части пенсионеров повысят пенсии задним числом. Прибавку за апрель и май они получат аж в июне 2024 года. Перерасчет пенсий для работающих пенсионеров состоялся с апреля 2024 года, но реально его осуществят только после поступления данных уплату единого взноса за первый квартал.

Детали

С апреля в Украине стартовал перерасчет пенсий для тех, кто продолжил работать после достижения пенсионного возраста и набрал не менее 24 дополнительных месяцев стажа. Согласно данным Пенсионного фонда Украины пенсии пересчитываются автоматически для тех, кто продолжал работать после получения пенсий или ее перерасчета. Важное условие – это наличие 24 месяцев страхового стажа на 1 марта 2024 года.

В ПФУ объяснили, что перерасчет пенсий для работающих пенсионеров состоится с 1 апреля 2024 года. Однако сам перерасчет будет осуществлен после поступления данных об уплате ЕСВ за первый квартал 2024 года. Отчеты должны быть поданы до 10 мая.

Добавим, что повышение минимальной зарплаты приведет к перерасчету части пенсий. Это касается лиц в возрасте от 65 лет, которые имеют достаточный стаж. Согласно закону они имеют право на пенсию в размере 40% от минимальной зарплаты. Сейчас эта сумма составляет 2840 гривен, а с первого апреля выросла до 3 200 гривен.

Как проверить правильность начисления пенсии

Проверить правильность начисления пенсии можно в любом отделении ПФУ, Для этого нужно предоставить паспорт, идентификационный код и пенсионное удостоверение. Сотрудник ПФУ проверит ваши данные и предоставит информацию о:

размере пенсии;

периодах, включенных в страховой стаж;

средней зарплате, которую взяли за основу для расчета;

расчете пенсии.

Попасть в ПФУ можно через электронную очередь. Для этого нужно подать заявку на сайте ПФУ и прийти лично в указанное время с документами.

Отметим, что пересчитать пенсию можно в случае увеличения страхового стажа, изменений в законодательстве и из-за посылки в расчете.