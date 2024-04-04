В Раде объяснили, как изменятся условия бронирования военнообязанных работников

Сейчас в Украине продолжается мобилизация, и уже продолжительный период времени предприятия могут бронировать военнообязанных работников. В первый год войны это было очень проблематично, ведь брони рассматривали и утверждали месяцами. Затем этот процесс существенно ускорили и теперь с момента подачи заявки предприятием до момента получения брони проходит не более 25 календарных дней. Однако есть и много требований, которые должно выполнить предприятие, чтобы иметь возможность бронировать сотрудников. На данный момент новый закон о мобилизации, который все еще на рассмотрении, предусматривает очередные зимы, что коснутся бронирования.

Новую модель экономического бронирования представили в Верховной Раде

Глава комитета Верховной Рады Дмитрий Наталуха представил модель экономического бронирования. В ней говорится, что бизнес по-прежнему сможет забронировать 50% от всех военнообязанных, работающих на предприятии.

Также среди тех условий, которые компания точно должна выполнить, следующее:

Отсутствие налоговых долгов. Уплата военного сбора на каждого работника по отдельной формуле. Эта формула выглядит как: 1,5% от зарплаты+ставка (фиксированная) 20 000 гривен в месяц.

Вот какую пошаговую инструкцию нужно выполнить компаниям, чтобы забронировать работников:

Уплатить необходимый сбор. Для этого нужно подать отчет о каждом работнике. Это можно сделать по электронному порталу. Также подать квитанцию об уплате сбора, а если речь идет о ФЛП, то справку о движении средств. Пройти верификацию. Сначала налоговые органы проверяют компанию на отсутствие разнообразных долгов, а затем и военнообязанного, которому хотят выдать броню. После прохождения проверки лицу будут выдавать желтый QR-код. В течение следующих 60 дней необходимо будет обновить персональные данные в ЦНАП. После обновления этих данных работник получает зеленый QR-код, который окончательно подтверждает, что бронирование есть и оно действительно.

Если речь о бронировании ФЛП, то нужно еще добавить справку об обороте на сумму не менее стоимости трех месяцев бронирования.

Также в Раде отметили, что компания сама может определять, кого бронировать. Однако если лицо имеет дефицитную военную специальность, то ему броню не дадут.