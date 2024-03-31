Валютный депозит конвертировали в гривны: клиент жалуется на действия Монобанка

Один из клиентов Монобанка переводил валюту родственникам на валютные карты.

Известно, что он откладывал в приложении Монобанк валюту через механизм 3-месячных депозитов и переводил своим родственникам. В какой-то момент валюту начали переводить в гривну. То есть валюту, которую он по три месяца ждал депозитами продавалась в гривне. Поэтому мужчина оставил соответствующую жалобу на тематическом форуме Минфин.

Детали

Клиент отметил, что переводил валюту родственникам на валютную карту. Впоследствии валюта начала переводиться на гривневые карты. В поддержке Монобанка его указали, что он сам в этом виноват “потому что выбрал гривневую карту для перевода”.

Мужчина отметил, что он откладывал деньги на 3-месячные депозиты, иногда переводил валюту родственникам на валютные карты.

Он жалуется, что в один момент валюта начала поступать на гривневые карты. То есть валюта на которую он ждал по три месяца продавалась в гривне. А “приветливый” персонал из службы поддержки может сказать лишь то, что я “сам виноват, потому что выбрал гривневую карту для перевода”. При этом мужчина уверен, что он делал все как всегда. Конечно, в этом случае как минимум можно сделать вывод, что пользовательский интерфейс приложения ужасный. это действительно так по сравнению с другими банками, которыми пользуется человек.

Что говорят в Монобанке

В банке оперативно отреагировали на жалобу клиента. Там отметили, что если при отправке средств говорить карточку получателя в другой валюте, то средства конвертируются и поступят на гривневую карточку.

В банке отметили следующее:

при снятии средств с валютного депозита их можно вывести на валютную карту Моно или снять по коду в кассе банка

с валютной карты средства можно переводить на валютную карту Моно близкого родственника, это становится возможным после подтверждения родственной связи;

перевод нужно осуществлять на карту, которая соответствует валюте отправки;

если при отправке указать карту получателя в другой валюте, то средства конвертируются и поступят на гривневую карту.

То есть ситуация, которая произошла с клиентом это чисто техническая ошибка с его стороны. Поэтому делаем вывод, при отправке средств в валюте нужно дважды проверить правильность указанной информации и правильно выбрать карту получателя, лучше всего внести ее вручную, а не выбрать из контактов.

Напомним, что недавно один из клиентов Монобанка жаловался на то, что с его карты провели 29 оплат за 4 минуты. В результате мошенники похитили 70 тысяч гривен кредитных средств. В банке конкретного ответа не дали, но уже начисляют проценты для уплаты, пострадавший написал заявление в Киберполицию, но пока дело не сдвинулось с места.