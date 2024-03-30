Вже цього десятиліття обертання землі уповільниться на секунду

Обертання Землі непостійне: наша планета час від часу крутиться навколо своєї осі то швидше, то повільніше. Пов’язано це з рухом ядра планети, кліматом, станом атмосфери та іншими факторами. Тому астрономічний час постійно доводиться коригувати через розсинхронізацію з точним і незмінним атомним годинником. Зазвичай людству доводиться додавати секунди, якщо розсинхрон перевищує 0,4 секунди. Тепер же вчені кажуть, що доведеться віднімати секунди, і вперше це може трапитися вже в цьому десятилітті.

А пов’язано це з тим, що обертання Землі з 2020 року помітно збільшилося. Під кінець 2021 року повідомлялося, що такий стан справ змушує запровадити “додаткову від’ємну секунду” протягом наступних 10 років, і ось тепер ця інформація підтверджується. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature, приблизно у 2029 році годинник може пропустити одну секунду. Уперше в історії.

Як розповів провідний автор дослідження Дункан Агнью, геофізик з Інституту океанографії Скріппса при Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго:

Це безпрецедентна ситуація, і вона має велике значення. Це не величезна зміна обертання Землі, яка призведе до катастрофи, але в цьому є щось чудове. Це ще одна ознака того, що ми перебуваємо в дуже незвичайному часі. Дункан Агнью

Природно, що пересічна людина ніяк не відчує віднімання однієї секунди, але для систем, які залежать від точних вимірів часу, це справді серйозна річ. Одним із найбільш показових прикладів важливості події є супутникова навігація. Тут усе зводиться до того, що приймачі на Землі отримують сигнали із супутників із точністю до мілісекунд. Усе тому, що саме за часом проходження сигналу розраховується місце розташування на Землі, і відхилення часу всього на секунду може призвести до катастрофи.