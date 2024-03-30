Телефонні шахраї мстяться українцям підмінивши їх номер

Жарти над телефонними шахраями нерідко закінчуються тим, що зловмисники мстять своїм кривдникам. Чи правда, що шахраї можуть підмінити номер телефону абонента і дзвонити від його імені?

Численні дзвінки від телефонних шахраїв призводять до того, що абоненти придумують нові тактики боротьби з ними. Одна з них – тягнути час аферистів і прикидатися, що їхня схема працює. Після тривалої розмови абонент може зізнатися, що розкусив обман від самого початку або просто завершити дзвінок.

Нерідко цей спосіб справді працює. Шахраї розуміють, що обдурити цю людину їм не вдасться, тому більше не дзвонять на її номер. Але в деяких випадках результат виявляється іншим – аферисти починають мстити абоненту за витрачений час. Крім того, подібну реакцію аферистів провокують образи, глузування та інші словесні прийоми, за допомогою яких абоненти намагаються провчити шахраїв.

Чи можуть телефонні шахраї підробити номер жертви?

Випадки, коли шахраї мстять своїм невдалим жертвам, відомі на практиці. Абоненти стикалися з масовими реєстраціями свого номера на різних сервісах, а також з дзвінками у відповідь з образами і погрозами від зловмисників.

Один із можливих способів помститися жертві – підміна її номера. Шахраї підробляють один з ідентифікаторів номера під назвою “Caller ID”. Саме він відповідає за те, як номер відображатиметься на екрані телефонів тих, кому з нього телефонують. Простими словами, зловмисники здійснюють підміну так, щоб цифри їхнього номера замінилися на цифри номера жертви. У результаті шахраї отримують можливість телефонувати від імені абонента, що тягне за собою низку неприємних моментів.

Що можуть зробити шахраї, підробивши номер жертви?

За допомогою підміни номера зловмисники не зможуть вкрасти гроші жертви або отримувати SMS, що надходять на її SIM-карту. Однак підробки Caller ID достатньо, щоб доставити абоненту занепокоєння різними способами. За допомогою підміни номера шахраї можуть:

Дзвонити від імені абонента іншим людям, наприклад, з образами, спробами обдурити або банальним скиданням після першого гудка. Якщо жертви захочуть передзвонити або пред’явити претензії, то додзвоняться вони до абонента, а не до шахраїв, адже цифри саме його номера відобразяться у них на екрані. Людина зіткнеться з масовими викликами від незнайомих людей, а також зі скаргами на свій номер, які вони можуть залишити в мобільного оператора, на сайтах або у визначниках. У результаті репутація його номера буде поганою. Залишати неправдиві заяви та скарги до правоохоронних органів. Відомі випадки, коли шахраї від імені жертви телефонували з повідомленнями про різного роду правопорушення. Коли співробітники поліції з’ясовували, що виклик неправдивий, то знаходили власника номера і проводили розгляди. І хоча в кінцевому підсумку жертві вдавалося довести, що її номер підмінили, на це був потрібен час і нерви.

Підміна номера телефону шахраями – відома проблема, для боротьби з якою немає єдиного інструменту. Виявити підробку Caller ID можна, але для цього необхідно звертатися до оператора мобільного зв’язку.

Як уникнути підробки свого номера шахраями?

Уникнути помсти шахраїв можна простим способом. Необхідно відразу закінчувати розмову, коли стає зрозуміло, що на тому кінці дроту аферисти. Крім того, рекомендується користуватися визначниками, щоб заздалегідь знати, хто саме телефонує і яка у цього номера репутація.