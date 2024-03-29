Апрель станет сплошной проблемой для трех знаков Зодиака: кому стоит запастись терпением

Апрель начнется с коридора затемнений, который совершенно по-разному повлияет на жизнь разных знаков Зодиака. Кому-то этот период принесет много положительных моментов, а кому-то наоборот — сплошные проблемы, разочарования и неприятности. Астрологи выделили тройку тех, кому больше всех не будет везти. Это Тельцы, Львы и Козероги.

Телец

Тельцы иногда бывают очень импульсивными, особенно если испытывают эмоциональное истощение, выгорание, или сильную злость. Тогда им, как говорится, море по колено. Что-то подобное Тельцы почувствуют и в начале апреля. У них возникнут мысли бросить работу или порвать деловые отношения с некоторыми партнерами, однако астрологи не советуют этого делать. Вы будете об этом сожалеть. Неспокойно будет и в личной жизни. Многочисленные ссоры с партнером будут ухудшать ваши отношения. Некоторые пары могут даже не выдержать этого периода и разойтись. Все, что советуют астрологи Тельцам – это не позволять эмоциям брать над вами верх.

Лев

Для Львов апрель окажется максимально тяжелым в личной жизни. Очень многие представители этого знака окажутся перед сложным выбором остаться или уйти. Отпустить или сражаться за свое счастье. Астрологи советуют немного ослабить свое упрямство. Именно оно доставляет вам множество проблем. Капля терпения, немного компромисса и все будет выглядеть совсем по-другому. Как бы это жестоко ни звучало, но причина ваших проблем с партнером в большинстве своем у вас, а не в нем или ней.

Козерог

Козерогам не будет везти с финансами. Ежедневно будут появляться какие-то незапланированные расходы, которые уже к середине месяца сделают немалую дыру в вашем бюджете. На этом фоне вы можете даже запаниковать или впасть в апатию. Единственное, что вы можете сейчас сделать – это максимально экономить и откладывать все средства, которые только можно. Приготовьтесь и к тому, что, возможно, придется влезть в долги. На фоне этого ссоры будут и в личной жизни. Все это пройдет и только от вас зависит, как вы проживете этот сложный период.