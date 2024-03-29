Украинцев возмущены: с 1 апреля Киевстар введет неожиданные ограничения для своих клиентов
В компании Киевстар предупредили своих абонентов об ограничениях. Об этом сообщили на официальном сайте компании.
О чем говорится
Согласно объявлению с сайта компании Киевстар это коснется не всех, а лишь определенной категории. Изменения почувствуют:
- пользователи тарифов IoT могут столкнуться с ограничениями, если они подключат 10 или более сим карт на один расчетный период.
- Ограничения могут ввести, если 30% или более из этих подключенных карт останутся активными только в первом расчетном периоде. В таком случае Киевстар оставляет за собой право ограничить дальнейшее подключение дополнительных карт для этого абонента.
Ограничения введут уже с первого апреля 2024 года и они коснутся таких тарифов – IoT Start, IoT Mini, IoT База.
Отметим, что IoT (интернет вещей) – это система устройств, которые обмениваются данными между собой и с внешней средой через сеть связи.
В компании отмечают, что благодаря этой технологии можно автоматически отслеживать работу различных систем и процессов в режиме реального времени. Простыми словами с ее помощью можно контролировать состояние оборудования или отслеживать передвижение транспортных средств.
Добавляют, что для организации инфраструктуры IoT нужны умные датчики и сенсоры, оборудованные специальными М2М SIM-картами, платформа для управления системой и обработки данных, а также сеть связи (GSM, LTE или NB-IoT) для взаимодействия устройств между собой и платформой.
При этом в компании Киевстар отмечают, что компания бизнеса все необходимые ресурсы для построения инфраструктуры IoT – М2М SIM-карты, собственные сети для передачи данных, программное обеспечение для сбора и обработки данных. В целом эта технология широко применяется во многих отраслях.
Также на днях Киевстар сообщил о предоставлении полмиллиона гривен на создание мобильных групп ПВО. К этой инициативе просят присоединиться неравнодушных украинцев.
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