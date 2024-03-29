Украинцев возмущены: с 1 апреля Киевстар введет неожиданные ограничения для своих клиентов

В компании Киевстар предупредили своих абонентов об ограничениях. Об этом сообщили на официальном сайте компании.

О чем говорится

Согласно объявлению с сайта компании Киевстар это коснется не всех, а лишь определенной категории. Изменения почувствуют:

пользователи тарифов IoT могут столкнуться с ограничениями, если они подключат 10 или более сим карт на один расчетный период.

Ограничения могут ввести, если 30% или более из этих подключенных карт останутся активными только в первом расчетном периоде. В таком случае Киевстар оставляет за собой право ограничить дальнейшее подключение дополнительных карт для этого абонента.

Ограничения введут уже с первого апреля 2024 года и они коснутся таких тарифов – IoT Start, IoT Mini, IoT База.

Отметим, что IoT (интернет вещей) – это система устройств, которые обмениваются данными между собой и с внешней средой через сеть связи.

В компании отмечают, что благодаря этой технологии можно автоматически отслеживать работу различных систем и процессов в режиме реального времени. Простыми словами с ее помощью можно контролировать состояние оборудования или отслеживать передвижение транспортных средств.

Добавляют, что для организации инфраструктуры IoT нужны умные датчики и сенсоры, оборудованные специальными М2М SIM-картами, платформа для управления системой и обработки данных, а также сеть связи (GSM, LTE или NB-IoT) для взаимодействия устройств между собой и платформой.

При этом в компании Киевстар отмечают, что компания бизнеса все необходимые ресурсы для построения инфраструктуры IoT – М2М SIM-карты, собственные сети для передачи данных, программное обеспечение для сбора и обработки данных. В целом эта технология широко применяется во многих отраслях.

Также на днях Киевстар сообщил о предоставлении полмиллиона гривен на создание мобильных групп ПВО. К этой инициативе просят присоединиться неравнодушных украинцев.