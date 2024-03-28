Монобанк заблокировал счета клиента, который хотел войти в приложение Mono: какая причина?

В последнее время очень участились случаи, когда банки блокируют счета клиентов буквально без предупреждения и без веских на то оснований. В основном у каждого финучреждения на это есть единственный ответ — сработала система финансового мониторинга. Однако украинцев перестал устраивать этот ответ, поэтому они начали подавать на банки в суд. Сейчас стало известно об иске со стороны гражданина Украины на Монобанк. Оказывается, мужчине заблокировали счета в момент когда он пытался авторизоваться в приложении.

Подобная жалоба появилась на сайте Минфина

По словам мужчины, у него обновилось приложение, или просто “взлетела” авторизация и нужно было заново ее проходить. Ввод пароля не давал никаких результатов, ведь система выдавала, что пароль введен неправильно. После этого мужчина начал звонить по телефону на горячую линию, чтобы уточнить, что происходит.

“Зашел в приложение Монобанк, а оказалось, что регистрация взлетела. При попытке авторизоваться, выдавало “введенный неверный код из сообщения”. Когда позвонил на горячую линию, оказалось, что мне отказали в обслуживании и заблокировали счета. На вопрос почему, не предупредили о таком своем решении мне говорят, что в 09.30 было пуш сообщение об этом в приложении. Но никакого сообщения не получал, постоянно был с телефоном, просто снесли авторизацию, выбросили из приложения и все, о каких пушных сообщениях может идти речь, если мне просто снесли аккаунт”, — пишет возмущенный мужчина на сайте Минфина.

В настоящее время он подал запрос на горячую линию банка, чтобы ему направили официальный документ, где речь идет об отказе в обслуживании.

“Буду подавать иск в суд, чтобы была предоставлена судом оценка, насколько законны причины банка в отказе обслуживать мой счет. Потому что законодательством определяется определенный четкий перечень причин, по которым банк может отказать в обслуживании”, — подытожил клиент.

В Монобанке отреагировали на эту жалобу и рассматривают ее более подробно.

“Приносим извинения за эту ситуацию. Передали запрос специалистам, чтобы детально проверили решение в отказе в обслуживании и помогли решить вопросы. Коллеги свяжутся с вами для предоставления информации“, — прокомментировали в Монобанке.

Кстати, на днях стало известно, что подобный суд выиграл украинец против ПриватБанка. Банк тоже заблокировал счет без веской причины, что суд признал незаконным действием. Теперь ПриватБанк должен выплатить клиенту компенсацию в размере 20 000 гривен и, вероятно, разблокировать счета.