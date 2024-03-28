Монобанк заблокував рахунки клієнта, який намагався авторизуватися у додатку Mono: яка причина?

Останнім часом дуже почастішали випадки коли банки блокують рахунки клієнтів буквально без попередження й без вагомих на те підстав. Здебільшого у кожної фінустанови на це є єдина відповідь — спрацювала система фінансового моніторингу. Однак, українців перестала влаштовувати ця відповідь, тож вони почали подавати на банки в суд. Наразі відомо про позов з боку громадянина України на Монобанк. Виявляється чоловікові заблокували рахунки в момент коли він намагався авторизуватися у додатку.

Подібна скарга з’явилася на сайті Мінфіну

Зі слів чоловіка в нього оновився додаток, чи просто “злетіла” авторизація й потрібно було заново її проходити. Введення пароля не давало жодних результатів, адже система видавала, що пароль введено не правильно. Після цього чоловік почав телефонувати на гарячу лінію, щоб уточнити, що відбувається.

“Зайшов до додатка Монобанк, а виявилося що реєстрація злетіла. При спробі авторизуватися, видавало «введений невірний код з повідомлення». Коли подзвонив на гарячу лінію виявилося, що мені відмовили в обслуговуванні й заблокували рахунки. На питання чому, не попередили про таке своє рішення мені кажуть що о 09.30 було пуш повідомлення про це в додатку. Але жодного повідомлення не отримував, постійно був з телефоном, просто знесли авторизацію, викинули з додатка та й усе, про які пуш повідомлення може йти мова, якщо мені просто знесли акаунт”, – пише обурений чоловік на сайті Мінфіну.

Наразі він подав запит на гарячу лінію банку, щоб йому надіслали офіційний документ де йдеться про відмову в обслуговуванні.

“Буду подавати позов до суду, аби була надана судом оцінка, наскільки законні причини банка у відмові обслуговувати мій рахунок. Бо законодавством визначається певний чіткий перелік причин, з яких банк може відмовити в обслуговуванні”, – підсумував клієнт.

У Монобанку відреагували на цю скаргу й наразі розглядають її більш детально.

“Просимо вибачення за цю ситуацію. Передали запит фахівцям, щоб детально перевірили рішення у відмові в обслуговуванні та допомогли розв’язати питання. Колеги зв’яжуться з вами для надання інформації“, – прокоментували у Монобанку.

До слова, днями стало відомо, що подібний суд виграв українець проти ПриватБанку. Банк теж заблокував рахунок без вагомої причини, що суд визнав незаконною дією. Тепер ПриватБанк має виплатити клієнту компенсацію у розмірі 20 000 гривень та ймовірно розблокувати рахунки.