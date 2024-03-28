Не молоко і масло: шеф-кухар назвав секретний інгредієнт який зробить картопляне пюре повітряним

Буває таке, що при спробі розігріти залишки вчорашнього картопляного пюре, воно перетворюється на тверду та зовсім неапетитну масу.

Дехто пояснює це неправильно підібраним сортом картоплі, але головна причина в інгредієнті, які забули додати під час приготування страви.

В картопляне пюре замало додати молоко та масло. Потрібно додати ще один простий, але дуже важливий інгредієнт.

Як приготувати повітряне пюре: секрет від шеф-кухаря

Професіонали радять готувати картоплю за простим рецептом:

спочатку розім’яти зварену картоплю паралельно додавши 50-100 грамів вершкового масла;

в той самий час на плиту потрібно поставити молоко та довести його до кипіння;

після цього його потрібно вилити у попередньо розім’яти картоплю молоко, після остигання вона все одно буде набагато щільнішою, ніж гаряча;

щоб зберегти текстуру такою ж ніжною, крім молока та масла потрібно додати в пюре сире куряче яйце або п’ять перепелиних;

після цього пюре можна навіть збити міксером, так воно стане ще більш ніжним та повітряним.

Крім того, потрібно ще вміти правильно розігрівати холодне пюре. Робити це краще на сковорідці з додаванням води. При нагріванні волога випарується і швидше нагріє пюре.

При цьому ви завжди можете приготувати щось смачненьке з вчорашнього картопляного пюре. Візьміть пюре, додайте туди ще 1-2 яйця та 1-2 ложку борошна або крохмалю. Попередньо наріжте шинку або підсмажте гриби чи просто візьміть твердий сир. Сформуйте щось типу котлеток, а всередину заховайте “сюрприз”. Обсмажте картопляні котлети на олії з обох сторін. Додатково можна обваляти котлетки в панірувальних сухарях, щоб отримати хрустку скоринку. Подавайте до столу гарячими, а підкреслити смак допоможе кетчуп чи інший соус. Це безпрограшний варіант для будь-якого прийому їжі.