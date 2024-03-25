Украинцы готовятся к худшему: результаты исследования

Индекс потребительских настроений украинцев в феврале 2024 года снизился на 6,2 пунктов и теперь составляет 70, 2 пункта. Уменьшились все составляющие индикатора кроме Индекса текущего личного имущественного состояния.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

Детали

По результатам исследования настроение украинцев ухудшается:

индекс текущего состояния уменьшился и составляет 50 пунктов, это на 2 пункта ниже уровня этого показателя в январе;

индекс экономических ожиданий уменьшился на 9,1 пункта и составляет 83,7 пунктов;

в феврале показатель индекса ожидаемого уровня безработицы вырос на 10,1 пункта и составляет 128,4 пунктов;

индекс инфляционных ожиданий рост на 0,9 пункта и составляет 181,8 и 146 пунктов соответственно.

По словам аналитиков, зимний период завершился ухудшением показателей потребительских настроений При этом по двум показателям негативная динамика значительная. Наблюдается падение Индекса потребительских настроений и Индекса экономических ожиданий. Кроме того, выросли негативные ожидания по безработице.

В целом показатели уверенности и ожиданий ухудшают, но текущее состояние без значительных изменений.

Откуда берут данные

Индекс потребительских настроений в Украине подсчитывают на основе выборочного обследования домохозяйств по Украине. В ходе исследования опрашивают тысячу человек в возрасте от 16 лет.

Значение индекса может колебаться в пределах от нуля до двухсот пунктов. Значения равны 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 пунктам когда доля положительных и отрицательных оценок одинакова. Если значение индекса менее ста единиц, то это свидетельствует о том, что в обществе больше распространены негативные оценки.

Учитывая реальность в которой мы живем, неудивительно, что среди украинцев все больше распространены негативные настроения. Однако будем надеяться, что победа над нашим врагом будет уже скоро, тогда соответственно и начнется рост показателей и уровня жизни обычных украинцев.