З 30 березня по 3 квітня: опубліковано важливе попередження для всіх українців

Наближається період, коли всі споживачі електроенергії повинні передати показники лічильників.

Передати показники потрібно в чітко встановлені терміни. Це потрібно зробити в установлені терміни, щоб можна було правильно вирахувати обсяги спожитої електроенергії і потім сформувати рахунок.

Коли потрібно передати показники лічильника

Щоразу для передачі показників лічильника дають п’ять днів. Два останні дні цього місяця та три перші дні наступного. Цьому місяця приймати показники почнуть з 30 березня. На це у споживачів буде 5 днів, тобто до 3 квітня включно.

При цьому споживачам вкотре наголосили, чому важливо вчасно подати показники лічильника. Крім того, 31 березня частина вірян святкуватиме Великдень, тож в передсвятковій метушні вони можуть забути про необхідність подачі показників.

Як передати показники лічильника

Українцям пропонують одразу кілька способів передачі показника електричного лічильника. Зробити це можна:

в особистому кабінеті на сайті обленерго;

під час дзвінка в контакт-центр;

передати показники контролеру під час візиту або по телефону;

надіслати показники за допомогою чат-боту в соціальних мережах;

надіслати показники в SMS-повідомленні.

Чи зросте вартість електроенергії

Наближається кінець опалювального сезону, тож серед українців тривають дискусії щодо можливо зростання цін на електроенергію. Водночас в уряді заявляли, що не переглядатимуть вартість електрики до кінця опалювального сезону та і загалом поки для цього немає підстав.

Однак відповідно до меморандуму з Міжнародним валютним фондом Україна повинна поступово підвищувати тарифи на електроенергію та природний газ в обмін на наступні транші. В документі йшлося про те, що уряд повинен підвищити тарифи до вересня 2024 року. Тож з великою ймовірністю вже навесні чи влітку тарифи переглянуть, однак наскільки суттєво зросте вартість комунальних послуг поки невідомо. Однак будемо сподіватися, що підвищення буде поступовим і не сильно вдарить по гаманцях українців.