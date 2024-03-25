С 30 марта по 3 апреля: опубликовано важное предупреждение для всех украинцев

Приближается период, когда все потребители электроэнергии должны передать показатели счетчиков.

Передать показатели нужно в четко установленные сроки. Это нужно сделать в установленные сроки, чтобы можно было правильно высчитать объемы потребленной электроэнергии и затем сформировать счет.

Когда нужно передать показания счетчика

Каждый раз для передачи показаний счетчика дают пять дней. Два последних дня этого месяца и три первых дня следующего. В этом месяце принимать показатели начнут с 30 марта. На это у потребителей будет 5 дней, то есть до 3 апреля включительно.

При этом потребителям в очередной раз подчеркнули, почему важно вовремя подать показания счетчика. Кроме того, 31 марта часть верующих будет праздновать Пасху, поэтому в предпраздничной суете они могут забыть о необходимости подачи показателей.

Как передать показатели счетчика

Украинцам предлагают сразу несколько способов передачи показателя электрического счетчика. Сделать это можно:

в личном кабинете на сайте облэнерго;

во время звонка в контакт-центр;

передать показатели контролеру во время визита или по телефону;

отправить показатели с помощью чат-бота в социальных сетях;

отправить показатели в SMS-сообщении.

Вырастет ли стоимость электроэнергии

Приближается конец отопительного сезона, поэтому среди украинцев продолжаются дискуссии о возможном росте цен на электроэнергию. В то же время в правительстве заявляли, что не будут пересматривать стоимость электричества до конца отопительного сезона и вообще пока для этого нет оснований.

Однако в соответствии с меморандумом с Международным валютным фондом Украина должна постепенно повышать тарифы на электроэнергию и природный газ в обмен на следующие транши. В документе говорилось о том, что правительство должно повысить тарифы до сентября 2024 года. Поэтому с большой вероятностью уже весной или летом тарифы пересмотрят, однако насколько существенно возрастет стоимость коммунальных услуг пока неизвестно. Однако будем надеяться, что повышение будет постепенным и не сильно ударит по кошелькам украинцев.