Коллекционеры готовы платить от 10 000 гривен: ищут особенные 50 копеек

Старые монеты номиналом 50 копеек высоко ценятся в кругу коллекционеров. Сейчас объявили охоту на особую монету и предлагают за нее тысячи гривен. Однако найти такую монету нелегко, ведь бешеных денег стоят только определенные разновидности.

Детали

Таким образом за 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг можно получить от четырех до одиннадцати тысяч гривен. Именно так утверждают специалисты тематического ресурса “Монеты-ягодки”. Главные особенности монеты:

толстый средний зуб трезубца;

рисунок 17,7 мм;

гроздь №1 имеет только четыре ягоды, а пятая ягода слилась с венком;

гладкий гурт.

Кроме того, около полутора тысяч гривен стоят 50 копеек 2001 года выпуска. Такая большая стоимость объясняется малым тиражом, которым выпустили эту монету. Он составляет всего пять тысяч единиц.

Специалисты рассказывают, что вероятность найти монету в обращении очень маловероятна. Однако были случаи, когда на аукционах таки продавали 50 копеек 2001 года найдет в обращении.

Также популярным является 50 копеек 1994 года разновидности 1,1АГм. За нее готовы платить от двух до четырех тысяч гривен. Ее характерные особенности:

небольшое отверстие в нижней части трезубца;

промежуток в виде трапеции между листком и отростком;

мелкая насечка на гурте.

Также в обращении встречается еще один особый вид монеты – 2АГм. У таких монет большие отверстия в нижней части трезубца. Такую монету можно продать относительно дешево – от пяти до тридцати гривен.

Напомним, что ранее украинские 50 копеек 1992 года редкого вида продали на аукционе за 12 001 гривен. Но дело даже не в большой цене, а в том, что начальная стоимость монеты составляла две гривны. То есть в ходе торгов ее стоимость выросла в шесть тысяч раз. Поэтому стоит внимательнее присматриваться к мелким монетам, которые есть в ваших кошельках или копилках.