Колекціонери готові платити від 10 000 гривень: шукають особливі 50 копійок 

Старі монети номіналом 50 копійок високо цінуються в колі колекціонерів. Зараз оголосили полювання на особливу монету та пропонують за неї тисячі гривень. Однак знайти таку монету нелегко, адже шалених грошей коштують лише певні різновиди.

Деталі

Таким чином за 50 копійок 1992 року різновиду 3ВАг можна отримати від чотирьох до одинадцяти тисяч гривень. Саме так стверджують фахівці тематичного ресурсу “Монети-ягідки”. Головні особливості монети:

товстий середній зуб тризуба;

рисунок 17,7 мм;

гроно №1 має лише чотири ягоди, а п’ята ягода злилася з вінком;

гладкий гурт.

Крім того, близько півтори тисячі гривень коштують 50 копійок 2001 року випуску. Така велика вартість пояснюється малим тиражем, яким випустили цю монету. Він становить лише п’ять тисяч одиниць.

Фахівці розповідають, що ймовірність знайти монету в обігу дуже малоймовірна. Однак були випадки, коли на аукціонах таки продавали 50 копійок 2001 року знайде в обігу.

Також популярним є 50 копійок 1994 року різновиду 1,1АГм. За неї готові платити від двох до чотирьох тисяч гривень.. Її характерні особливості:

невеликий отвір в нижній частині тризуба;

проміжок у вигляді трапеції між листком та відростком;

дрібна насічка на гурті.

Також в обігу зустрічається ще один особливий вид монети — 2АГм. В таких монет великі отвори в нижній частині тризуба. Таку монету можна продати відносно дешево — від п’яти до тридцяти гривень.

Нагадаємо, що раніше українські 50 копійок 1992 року рідкісного виду продали на аукціоні за 12 001 гривень. Але справа навіть не в великій ціні, а в тому, що початкова вартість монети складала дві гривні. Тобто в ході торгів її вартість зросла в шість тисяч разів. Тож варто уважніше придивлятися до дрібних монет, які є в ваших гаманцях чи скарбничках.