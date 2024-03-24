Сяйво Пустелі: ефект Коппа-Етчеллса перетворює реальність на сцени з ‘Дюни’

Можна подумати, що це кадри з фантастичного фільму “Дюна”. Але насправді це реальні фотографії, на яких зображено ефект Коппа-Етчеллса. Лопаті вертольотів, здавалося б, світяться яскравим помаранчевим світлом. Причина цього видовища у фізичних процесах, що відбуваються під час зльоту або посадки вертольотів і гвинтокрилів у пустелях.

На невеликій висоті лопаті гелікоптера піднімають у повітря хмари пилу і піщаної суспензії. Найдрібніші частинки піску, що складаються з кварцу, потрапляють на титанові лопаті й під дією тертя висікають іскри, як під час різання металу болгаркою.

Свою назву ефект отримав завдяки одному американському журналісту. Оскільки це явище раніше не мало якоїсь певної назви, журналіст вирішив назвати його на честь двох американських військовослужбовців – Брендана Коппа і Майкла Етчеллса, які загинули в липні 2009 року в Афганістані.