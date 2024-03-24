В Германии хотят отменить выплаты для некоторых украинцев: коснется почти половины беженцев

Германия одна из тех стран куда украинские беженцы едут едва ли не охотнее всего. Все потому, что страна предоставляет мигрантам наилучшие условия по сравнению со многими другими европейскими странами. Речь именно о социальных выплатах, бесплатном жилье, медицине, возможности бесплатно учиться, изучать язык и т.д. Однако вскоре все может измениться. По состоянию на март 2024 г. в Германии проживает более миллиона украинцев. По данным статистики, более половины беженцев живут исключительно на социальные деньги. Речь не только о женщинах и детях, но и о мужчинах, среди которых немало военнообязанных. В немецком правительстве уже начались разговоры о том, что мужчинам выплаты нужно прекращать.

Почему хотят прекратить выплачивать пособие?

Такое предложение в Бундестаге вынес представитель оппозиционной партии Христианский дипломатический союз Флориан Хан. Он заявляет, что в Германии проживает очень много мужчин из Украины, у которых нет инвалидности, нет проблем со здоровьем, и они в принципе могли бы защищать Родину. Оплачивая им социальную помощь Германия словно поощряет таких мужчин и дальше уклоняться от службы.

Также появилась информация о том, сколько примерно мужчин призывного возраста проживают в ФРГ. Цифры разнятся и варьируются от 209 000 до 252 000 человек.

Также по данным одного из немецких изданий более 120 000 мужчин живут исключительно на социальную помощь. Речь именно о военнообязанных лицах.

Флориан Хан считает, что отмена выплат станет дополнительным стимулом для таких лиц либо трудоустраиваться и платить налоги, либо возвращаться домой и выполнять свой долг по защите страны.

В то же время следует отметить, что это мнение разделяют далеко не все депутаты Бундестага. Другие партии считают, что льготы должны быть для всех одинаковыми, вне зависимости от статуса персоны, ее пола или возраста.