В Німеччині хочуть скасувати виплати для деяких українців: торкнеться майже половини біженців

Німеччина одна з тих країн куди українські біженці їдуть чи не найбільш охоче. Все через те, що країна надає для мігрантів найкращі умови порівняно з багатьма іншими європейськими країнами. Мова саме про соціальні виплати, безкоштовне житло, медицину, можливість безкоштовно навчатися, вивчати мову тощо. Однак, невдовзі все може трохи змінитися. Станом на березень 2024 року в Німеччині проживає більше мільйона українців. За даними статистики, більше половини біженців живуть виключно на соціальні гроші. Мова не лише про жінок та дітей, а й про чоловіків, серед котрих є чимало військовозобов’язаних. У німецькому Уряді вже почались розмови про те, що чоловікам виплати потрібно припиняти.

Чому хочуть припинити виплачувати допомогу?

Таку пропозицію в Бундестазі виніс представник опозиційної партії Християнський дипломатичний союз Флоріан Хан. Він заявляє, що в Німеччині проживає дуже багато чоловіків з України, які не мають інвалідності, не мають проблем зі здоров’ям, і в принципі могли б захищати Батьківщину. Сплачуючи їм соціальну допомогу Німеччина наче заохочує таких чоловіків й надалі ухилятися від служби.

Також, з’явилася інформація про те, скільки приблизно чоловіків призовного віку наразі проживають у ФРН. Цифри різняться й варіюються від 209 000 до 252 000 осіб.

Також за даними одного з німецьких видань понад 120 000 чоловіків живуть виключно на соціальну допомогу. Мова саме про військовозобов’язаних осіб.

Флоріан Хан вважає, що скасування виплат стане додатковим стимулом для таких осіб або ж працевлаштовуватись і сплачувати податки, або ж повертатись додому та виконувати свій обов’язок по захисту країни.

Водночас слід зазначити, що цю думку поділяють далеко не всі депутати Бундестагу. Інші партії вважають, що пільги мають бути для всіх однаковими, незалежно від статусу персони, її статі чи віку.