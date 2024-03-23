Налоговая нашла способ проверить неофициальные доходы украинцев: придут письма “счастья”

Многие украинцы получают дополнительный доход с того, что сдают в аренду жилье. Но при этом, они не платят налоги государству. Поэтому теперь налоговая научилась высчитывать владельцев, которые сдают жилье нелегально.

Детали

Предварительно, теневой бизнес аренды жилья может достигать миллионов долларов ежемесячно. В качестве примера рассматривают Львов, где рынок аренды недвижимости можно оценить в более чем полтора миллиона долларов в месяц.

По состоянию на середину марта этого года средняя цена аренды квартиры в месяц во Львове стоит 500 долларов. В базе содержится около трех тысяч таких объектов.

Подсчитано, что это примерно полтора миллиона долларов или 58 миллионов гривен в месяц. Эксперты подсчитали, что примерно 80-90% этих денег находятся в тени.

Стоит отметить, что в Украине не запрещено сдавать жилье в аренду, даже если человек не зарегистрирован как предприниматель. Однако физическое лицо, которое сдает в аренду квартиру, должно платить налог:

18% налога на доходы физических лиц;

1,5% от суммы в качестве военного сбора.

Если по приблизительным подсчетам допустили, что все эти квартиры сдают физические лица, тогда речь идет о сумме более 11,3 миллиона гривен налогов в месяц.

При этом арендодатели каждый год должна подавать декларацию о доходах.

Когда следует подавать декларацию

То есть граждане могут сдавать жилье в аренду должны подать декларацию до первого мая 2024 года нужно подать годовую декларацию за прошлый год. Тем кто сдал свою недвижимость в аренду. Также нужно декларировать и другие доходы полученные за указанный период.

Но добровольно подавать декларацию и платить налоги люди не спешат. Поэтому налоговая служба активизировала поиск тех, кто сдает жилье и не платит налог.

Для этого налоговики проверяют объявления об аренде недвижимости.