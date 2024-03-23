Могут воспользоваться все украинцы: как получить 50% скидку на свет

В июне прошлого года в Украине установили новый тариф на электроэнергию. До сих пор мы платим 2,64 гривны за кВт независимо от потребления. Однако украинцы могут подключить экономный тариф, при этом без оформления субсидий или льгот.

Рассказываем, как потребители могут платить за свет не 2,64 гривны, а всего 132 гривны и что для этого нужно.

Детали

Чтобы подключить льготный тариф, нужно обратиться в электроснабжающую компанию. Такой тариф доступен в ночное время с 23:00 до 7:00. Однако для этого нужно установить двухтарифный счетчик

Такой прибор учета запрограммирован на два режима учета – ночной и дневной.

Днем тариф на электроэнергию не меняется и составляет 2,64 гривны за кВт, ночью сумма уменьшается и составит 1,32 гривны.

То есть, если вы перенесете работу энергоемких приборов на ночное время, то сумму в платежках можно уменьшить на треть. Например, у вас установлен электрический бойлер, то его можно включать ночью, а на день выключать. То же касается стиральной машины, мультиварки и других приборов.

Что нужно для установки двухзонного счетчика

Для установки двухзонного счетчика нужно обратиться к своему оператору электроэнергии и написать заявление на замену счетчика.

Кроме того за свой счет придется приобрести счетчик, его стоимость колеблется в пределах трех-четырех тысяч гривен.

Для установки счетчика нужно:

подать заявление об изменении тарифа. Нужен паспорт, идентификационный код и действующий договор на поставку электроэнергии;

оплатить услугу установки нового счетчика и получить список сертифицированных моделей;

приобрести прибор учета самостоятельно или у поставщика;

провести процедуру параметризации нового устройства у поставщика;

вызвать мастера от электросети для замены счетчика. Он распломбирует старый прибор учета и опломбирует новый.

После завершения работы обязательно требуйте акт.