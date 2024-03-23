Можуть скористатися всі українці: як отримати 50% знижку на світло

23В червні минулого року в Україні встановили новий тариф на електроенергію. До сьогодні ми сплачуємо 2,64 гривні за кВт незалежно від споживання. Однак українці можуть підключити економний тариф, при цьому без оформлення субсидій чи пільг.

Розповідаємо, як споживачі можуть платити за світло не 2,64 гривні, а лише 1,32 гривні та що для цього потрібно.

Деталі

Щоб підключити пільговий тариф потрібно звернутися до електропостачальної компанії. Такий тариф доступний в нічний час з 23:00 до 7:00. Однак для цього потрібно встановити двотарифний лічильник

Такий прилад обліку запрограмований на два режими обліку — нічний та денний.

Вдень тариф на електроенергію не змінюється і становить 2,64 гривні за кВт, вночі сума зменшується і складатиме 1,32 гривні.

Тобто, якщо ви перенесете роботу енергоємних приладів на нічний час, то суму в платіжках можна зменшити на третину. Для прикладу, у вас встановлено електричний бойлер, то його можна включати вночі, а на день вимикати. Те саме стосується пральної машини, мультиварки та інших приладів.

Що потрібно для встановлення двозонного лічильника

Для встановлення двозонного лічильника потрібно звернутися до свого оператора електроенергії та написати заяву на заміну лічильника.

Крім того власним коштом доведеться придбати лічильник, його вартість коливається в межах трьох-чотирьох тисяч гривень.

Для встановлення лічильника потрібно:

подати заяву про зміну тарифу. Потрібен паспорт, ідентифікаційний код та чинний договір на постачання електроенергії;

оплатити послугу встановлення нового лічильника та отримати список сертифікованих моделей;

придбати прилад обліку самостійно або у постачальника;

провести процедуру параметризації нового пристрою у постачальника;

викликати майстра від електромережі для заміни лічильника. Він розпломбує старий прилад обліку та опломбує новий.

Після завершення роботи обов’язково вимагайте акт про проведення робіт.