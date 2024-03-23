Украинцам назвали 4 продукта, которые категорически нельзя есть на завтрак: можно “убить” желудок

Многие люди отказываются от завтрака, ведь желают избавиться от лишних килограммов. Однако такой подход лишь усугубляет проблему с лишним весом. Утро крайне важно начинать со здорового завтрака.

Диетолог рассказала, с каких продуктов не стоит начинать свой день.

4 худшие идеи завтрака

Диетологи настоятельно рекомендуют отказаться от нескольких продуктов:

Каши быстрого приготовления. Готовые каши содержат большое количество сахара и практически не имеют питательных веществ. Для примера, каша быстрого приготовления быстро повышают уровень сахара в крови, но они не несут никакого вреда организму.

Смузи. Не стоит начинать свой завтрак со смузи, не сочетая его с какими-либо питательными продуктами. Даже стакан смузи, особенно, если в нем много фруктов, приведет к резкому скачку сахара в крови. А затем – его резкому падению. Именно поэтому сначала вам покажется, что вы наелись, но через некоторое время у вас проснется “зверский” аппетит, что заставит вас съесть много “лишних” калорий еще до обеда.

Протеиновые батончики. Протеиновые батончики – еще один ненужный завтрак, который предлагается покупателям как полезный. Однако такие батончики содержат много сахара и минимум белка. Именно добавление сахара делает этот продукт одним из худших вариантов для завтрака в этом списке.

Фруктовый сок. Соки даже свежевыжатые также содержат большое количество сахара. Соки богаты питательными веществами и антиоксидантами, но в них также значительно

меньше клетчатки, чем в цельных фруктах. Именно поэтому не стоит делать фруктовый сок частью своего завтрака.

В то же время диетологи советуют начинать завтрак с калорийных, но полезных блюд. Овсяная каша, которую нужно заваривать, омлет с овощами и зеленью, гренки. Дополните завтрак орехами и сухофруктами. Также на завтрак можно съесть что-то “вредное”, например, конфету или мармелад, ведь за день вы потратите эти калории.