А вы это замечали? Как супермаркеты обманывают украинцев на акционных товарах

Едва ли не каждый украинец, который посещает супермаркет, покупает что-то из акционных товаров. Но далеко не всем покупателям известно, как на этом их обманывают. Рассказываем, как не стать жертвой обмана.

Детали

Обычно покупать акционные товары выгодно, ведь можно сэкономить немалую сумму. Учитывая цены на продукты и услуги экономить приходится многим. Однако задумывались ли вы когда-то, зачем супермаркеты предлагают акционные цены и как они обманывают своих покупателей, прикрываясь скидками.

Главная хитрость и обман со стороны супермаркетов – надпись “Акционный товар возврату и обмену не подлежит”. Именно здесь кроется главная хитрость, потому что это прямое нарушение действующего законодательства Украины.

Магазины и супермаркеты должны обменивать или принимать обратно непродовольственные товары, если те не соответствуют заявленным параметрам или не подходят покупателю по другим причинам.

При этом это не зависит от того, проданы они по акционной цене или обычной.

Однако купленные вещи должны иметь сохраненный товарный вид (этикетки, упаковка и прочее), а покупатель обязан предоставить чек, чтобы подтвердить факт покупки неподходящего товара.

В соответствии с действующим законодательством Украины, покупатель имеет право обменять непродовольственный товар на аналогичный у продавца, который этот товар ему продал. При этом причина для обмена не имеет значения, товар может не подойти потребителю по размеру, форме, цвету и так далее.

Однако украинцам не следует забывать о допустимых сроках для обмена товара. Время ограничено. Поэтому у покупателя есть только 14 дней для того, чтобы успеть обменять неподходящий товар. Но сделать это можно только при условии, что покупатель сохранил чек.

Знайте свои права и отстаивайте их. Если же продавец отказывается и прямо нарушает ваши права, вызывайте полицию и подавайте заявление.