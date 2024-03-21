Все, кто покупает валюту имеют определенные права, которые действуют только 15 минут после совершения сделки: объяснение от НБУ

Наверное, не каждый украинец знает свои права, а очень даже зря. Оказывается, граждане имеют определенные права даже в банках и обменниках, например при покупке иностранной валюты. Правда, эти права имеют очень ограниченный срок действия, а именно 15 минут после того, как вы купили доллары или евро. В течение этого периода вы можете вернуть деньги в кассу и получить за них ту сумму, которую заплатили не теряя на конвертации.

“Вы можете провести обратную валютно-обменную операцию в течение 15 минут после обмена. Но только если у вас есть квитанция или расчетный документ. Это предусмотрено Постановлением правления НБУ №2 “Об утверждении Положения об осуществлении сделок с валютными ценностями“, – пояснили в НБУ.

Это правило может кому-то действительно пригодиться

Иногда люди покупают валюту наспех и только потом замечают, что им выдали банкноты старого образца, которые в Украине не очень любят. Повреждены банкноты или слишком изношены. Эксперты советуют не отходя от кассы проверять валюту, которую вам выдают. Или делать это в течение первых 15 минут после покупки. И если вас что-то не устраивает, или вы передумали покупать валюту, то имеете полное право вернуть ее в кассу.

“В случае отказа обменивать валюту на основании года выпуска Национальный банк готов принимать обращения от граждан для проведения соответствующих проверок. Если во время проверки будут выявлены факты нарушения требований действующего законодательства и нормативно-правовых актов Национального банка Украины, к нарушителям будут применяться адекватные меры воздействия”, – отметил НБУ.

Подразумевается, что усиленный контроль будет за гражданами, которые хотят обхитрить банк. Например, если они приобрели на кассе доллары нового образца, а отдают старые банкноты. Ну и, конечно же, нет речи о том, чтобы подсовывать банкам фальшивки. Такой фокус тоже не пройдет.