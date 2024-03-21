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Все, кто покупает валюту имеют определенные права, которые действуют только 15 минут после совершения сделки: объяснение от НБУ

21.03.2024
нбу

Наверное, не каждый украинец знает свои права, а очень даже зря. Оказывается, граждане имеют определенные права даже в банках и обменниках, например при покупке иностранной валюты. Правда, эти права имеют очень ограниченный срок действия, а именно 15 минут после того, как вы купили доллары или евро. В течение этого периода вы можете вернуть деньги в кассу и получить за них ту сумму, которую заплатили не теряя на конвертации.

Вы можете провести обратную валютно-обменную операцию в течение 15 минут после обмена. Но только если у вас есть квитанция или расчетный документ. Это предусмотрено Постановлением правления НБУ №2 “Об утверждении Положения об осуществлении сделок с валютными ценностями“, – пояснили в НБУ.

Это правило может кому-то действительно пригодиться

Иногда люди покупают валюту наспех и только потом замечают, что им выдали банкноты старого образца, которые в Украине не очень любят. Повреждены банкноты или слишком изношены. Эксперты советуют не отходя от кассы проверять валюту, которую вам выдают. Или делать это в течение первых 15 минут после покупки. И если вас что-то не устраивает, или вы передумали покупать валюту, то имеете полное право вернуть ее в кассу.

долар

“В случае отказа обменивать валюту на основании года выпуска Национальный банк готов принимать обращения от граждан для проведения соответствующих проверок. Если во время проверки будут выявлены факты нарушения требований действующего законодательства и нормативно-правовых актов Национального банка Украины, к нарушителям будут применяться адекватные меры воздействия”, – отметил НБУ.

Подразумевается, что усиленный контроль будет за гражданами, которые хотят обхитрить банк. Например, если они приобрели на кассе доллары нового образца, а отдают старые банкноты. Ну и, конечно же, нет речи о том, чтобы подсовывать банкам фальшивки. Такой фокус тоже не пройдет.

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21.03.2024
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