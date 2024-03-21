Всі хто купує валюту мають певні права, які діють лише 15 хвилин після здійснення операції: пояснення від НБУ

Напевно не кожен українець знає свої права, а дуже навіть даремно. Виявляється, громадяни мають певні права навіть у банках та обмінниках, наприклад, під час купівлі іноземної валюти. Щоправда, ці права мають дуже обмежений термін дії, а саме 15 хвилин після того, як ви купили долари, чи євро. Протягом цього періоду ви можете повернути гроші в касу, і отримати за них ту суму, яку заплатили не втрачаючи на конвертації.

“Ви можете провести зворотну валютно-обмінну операцію протягом 15 хвилин після обміну. Але лише якщо у вас є квитанція або розрахунковий документ. Це передбачено Постановою правління НБУ №2 “Про затвердження Положення про здійснення операцій із валютними цінностями“, – пояснили у НБУ.

Це правило може комусь дійсно знадобитися

Інколи люди купують валюту поспіхом і лише потім помічають, що їм видали банкноти старого зразка, які в Україні не надто полюбляють. Пошкоджені банкноти, чи надто зношені. Експерти радять не відходячи від каси перевіряти валюту, яку вам видають. Або ж робити це протягом перших 15 хвилин після купівлі. І якщо вас щось не влаштовує, або ж ви передумали купувати валюту, то маєте повне право повернути її в касу.

“У разі відмови обмінювати валюту на підставі року випуску Національний банк готовий приймати звернення від громадян для проведення відповідних перевірок. Якщо під час перевірки будуть виявлені факти порушення вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, до порушників застосовуватимуться адекватні заходи впливу“, – зазначив НБУ.

Мається на увазі, що посилений контроль буде за громадянами, які хочуть обхитрувати банк. Наприклад, якщо вони придбали на касі долари нового зразка, а віддають натомість старі банкноти. Ну і звісно ж немає мови про те, щоб підсувати банкам фальшивки. Такий фокус теж не пройде.