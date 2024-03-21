Колекціонери назвали копійки, які готові купити за 200-300 доларів: різновидів декілька

В Україні є сайти де охочі можуть купити або продати різноманітні старовинні товари, гроші, старі іграшки, реліквії та багато інших речей, що можуть зацікавити тих чи інших колекціонерів. Гроші продають дуже часто. Мова саме про монети та банкноти певного зразка. Звісно, за будь-яку монету вам не платитимуть тисячі гривень, навіть якщо вона вже дуже давно вийшла з обігу. Не всі старі монети є цінними. Потрібно шукати окремі екземпляри, переважно ті, що мають якийсь заводський брак, або ж виготовлені невеликими партіями. Від 5000 до 12000 гривень та більше можна заробити на українських монетах номіналом 1, 5 чи 50 копійок. Однак вони мають мати деякі особливості.

На які різновиди полюють колекціонери?

Наразі гарно продаються монети номіналом 1 копійка 1992 року випуску. Мова про різновид 1.35 АА за який готові платити від 11 000 гривень. Цю монету можна ідентифікувати за наступними рисами:

Правий верхній листок має ступінчасту верхівку. Ягоди дуже маленького розміру.

Більше жодних особливостей, тож варто дійсно бути дуже уважним, щоб не пропустити цей скарб.

Вторгувати приблизно 4000-5000 гривень можна й за монету номіналом 50 копійок випущену у 1994 році. Мова про різновид 1.1 Агм. Її відрізняють за товстим гуртом, невеликим отвором в нижній частині тризуба, та проміжком у вигляді трапеції між листком і відростком.

“В обігу зустрічається ще один різновид із трапеціями – 2АГм, у таких 50 копійок великі отвори в нижній частині тризуба. Монету можна продати за 5-30 грн“, – розповідають фахівці.

Охоче купують й монету номіналом 1 гривня 2001 року випуску. Мова про різновид 1АДг. За неї готові платити 5000 гривень. Її можна ідентифікувати завдяки гладкому гурту без надписів.

“Оскільки ця гривня рідкісна і дорога, її часто підробляють фальшивомонетники. Вони спилюють написи на гурті у дешевшої гривні 2001 року. Перевіряйте параметри монети: в оригінала вага 6,8 грама, діаметр 26 мм“, – попереджають фахівці.