Как в Украине пользоваться стиральной машиной и разными приборами потребляя при этом минимум электроэнергии

Тариф на электроэнергию беспощадно растет. С начала войны свет дорожал уже минимум два раза. Эксперты говорят, что в ближайшем будущем, а возможно, даже после завершения отопительного сезона электроэнергия еще раз подорожает. Многих это сильно беспокоит, ведь есть много украинцев, полностью отапливающих дом электроэнергией, это уже не говоря о различных электроприборах и бытовой технике, которая “ест” очень много света. Эксперты рассказали, как можно существенно сэкономить. Для этого нужно сделать только одну вещь.

Существенная экономия возможна с двухзонным счетчиком

В Украине есть так называемые двухзонные счетчики. Некоторые еще называют их умными. Стоят они в большинстве своем от 3000 гривен — цена зависит от производителя и разнообразия функций. Самые дорогие счётчики даже самостоятельно передают показатели. Однако чтобы существенно экономить достаточно приобрести простейшую версию. Имея такой счетчик, украинцам открывается возможность пользоваться так называемым “ночным режимом”. Он позволяет платить на 50% меньше электроэнергии, которую вы использовали с 23:00 по 07:00. То есть, если вы будете стирать вещи в ночное время, то существенно сможете сэкономить, тем более что стиральная машинка потребляет очень много электроэнергии.

Большим домохозяйствам, в месяц потребляющим много света, такой счетчик окупается уже в течение первых нескольких месяцев и затем приносит значительную экономию.

За газ тоже можно платить меньше

На отоплении тоже можно экономить. Как минимум, это касается клиентов компании Нафтогаз. Этот поставщик газа обслуживает более 96% украинцев и отмечает, что за своевременную оплату тарифов предполагается скидка. То есть все, кто платит за газ до 15 числа каждого месяца, имеют скидку от общей суммы в размере 1%.