Як в Україні користуватися пралкою та різними приладами й при цьому споживати мінімум електроенергії

Тариф на електроенергію нещадно росте. Від початку війни світло дорожчало вже мінімум два рази. Експерти кажуть, що в найближчому майбутньому, а можливо навіть після завершення опалювального сезону електроенергія ще раз подорожчає. Багатьох це сильно турбує, адже є багато українців, які повністю опалюють будинок електроенергією, це вже не говорячи про різноманітні електроприлади та побутову техніку, яка “їсть” дуже багато світла. Експерти розповіли, як можна суттєво зекономити. Для цього потрібно зробити лише одну річ.

Суттєва економія можлива з двухзонним лічильником

В Україні є так звані двухзонні лічильники. Дехто ще називає їх розумними. Коштують вони здебільшого від 3000 гривень — ціна залежить від виробника та різноманітності функцій. Найдорожчі лічильники навіть самостійно передають показники. Однак щоб суттєво економити достатньо придбати найпростішу версію. Маючи такий лічильник українцям відкривається можливість користуватися так званим “нічним режимом”. Він дозволяє платити на 50% менше за електроенергію, яку ви використали з 23:00 по 07:00. Тобто, якщо ви будете прати речі в нічний час, то суттєво зможете зекономити, тим паче, що пральна машинка споживає дуже багато електроенергії.

Великим домогосподарствам, які в місяць споживають багато світла, такий лічильник окуповується вже протягом перших кількох місяців і потім приносить значну економію.

За газ теж можна платити менше

На опаленні теж можна економити. Як мінімум це стосується клієнтів компанії Нафтогаз. Цей постачальник газу обслуговує понад 96% українців й наголошує, що за вчасну сплату тарифів передбачається знижка. Тобто всі, хто сплачує за газ до 15 числа кожного місяця мають знижку від загальної суми у розмірі 1%.