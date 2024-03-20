Закон о мобилизации получил очередной ряд шокирующих обновлений: воевать пойдут все?

Закон о мобилизации никак не могут утвердить. Все потому, что каждая его новая версия вызывает большой резонанс у общества. Людям не нравится то, что они читают. Украинцы бунтуют против таких правил и законопроект приходится каждый раз отправлять на доработку. Хотя создается впечатление, что чем больше его меняют, тем сильнее закрывается капкан для военнообязанных. Речь о том, что право на отсрочку смогут иметь только единицы. Давайте рассмотрим очередные обновления более подробно.

Обновление прокомментировал адвокат Роман Симутин

Новые правки прокомментировал адвокат на своем ютуб-канале. Он отметил, что изменения в первую очередь коснутся усыновителей, мужчин, имеющих жен с инвалидностью, а также мужчин, имеющих родителей с 1 или 2 группой инвалидности. Эти категории военнообязанных под угрозой и право на отсрочку могут потерять. Конечно, если закон примут в таком виде, в каком он сейчас.

Рассмотрим каждую группу в отдельности:

Усыновители. В том проекте, который был представлен на рассмотрение Парламента, этот пункт не меняли, однако в обновленной версии закона, появившейся в сети этот пункт исчез. Это свидетельствует о том, что вероятно данная категория населения не будет принадлежать к имеющей право на отсрочку. Мужчины, у которых женщины имеют инвалидность. “Если у жены вторая группа, тогда получить заключение врачебно-консультационной комиссии (ЛКК) сложно, но возможно, а если третья – тогда шанс один из тысяч, то есть нулевой”, – сказал Симутин. Подразумевается, что согласно новым обновлениям отсрочку могут предоставлять только тем мужчинам, которые осуществляют постоянный уход за женой. То есть не ходят на работу и постоянно находятся рядом с женщиной. Уход за родителями. Здесь ситуация схожа, как и с женой. К тому же отсрочку имеют право оформить те мужчины, которые имеют минимальный доход. То есть не более 2920 гривен на каждого члена семьи.

«Если вы претендуете на постоянный уход, то должны быть нищим, живя из расчета не более 2920 грн на члена семьи и ухаживать за другим нищим, за кем-то из родителей с минимальной пенсией и компенсацией от государства в виде еще пары сотен гривен», – отметил адвокат.