Закон про мобілізацію отримав черговий ряд шокуючих оновлень: воювати підуть всі?

Закон про мобілізацію ніяк не можуть затвердити. Все через те, що кожна його нова версія викликає великий резонанс в суспільства. Людям не подобається те, що вони читають. Українці бунтують проти таких правил й законопроєкт доводиться щоразу відправляти на доопрацювання. Хоча складається враження, що чим більше його змінюють, тим сильніше закривається капкан для військовозобов’язаних. Мова про те, що право на відстрочку зможуть мати лише одиниці. Давайте розглянемо чергові оновлення більш детально.

Оновлення прокоментував адвокат Роман Симутин

Нові правки прокоментував адвокат на своєму ютуб-каналі. Він зазначив, що зміни в першу чергу торкнуться усиновлювачів, чоловіків, які мають жінок з інвалідністю, а також чоловіків, які мають батьків з 1 або 2 групою інвалідності. Ці категорії військовозобов’язаних під загрозою й право на відстрочку вони можуть втратити. Звісно, якщо закон приймуть у такому вигляді у якому він є зараз.

Розглянемо кожну групу окремо:

Усиновлювачі. В тому проєкті, який було подано на розгляд Парламенту цей пункт не змінювали, однак в оновленій версії закону, яка з’явилася в мережі цей пункт зник. Це свідчить про те, що ймовірно дана категорія населення не належатиме до такої, яка має право на відстрочку. Чоловіки, у яких жінки мають інвалідність. “Якщо у дружини друга група, тоді отримати висновок лікарсько-консультаційної комісії (ЛКК) складно, але можливо, а якщо третя – тоді шанс один із тисяч, тобто нульовий”, – сказав Симутин. Мається на увазі, що згідно з новими оновленнями відстрочку можуть надавати лише тим чоловікам, які здійснюють постійний догляд за дружиною. Тобто не ходять на роботу, і постійно знаходяться поруч з жінкою. Догляд за батьками. Тут ситуація ідентична, як і з дружиною. До того, ж відстрочку мають право оформити ті чоловіки, які мають мінімальний дохід. Тобто не більше ніж 2920 гривень на кожного члена родини.

«Якщо ви претендуєте на постійний догляд, то маєте бути жебраком, живучи з розрахунку не більше ніж 2920 грн на члена сім’ї та доглядати іншого жебрака, когось із батьків з мінімальною пенсією та компенсацією від держави у вигляді ще пари сотень гривень», – зазначив адвокат.