Перевірте останню цифру банківської картки: чи не відбирає вона ваше багатство

Нумерологи стверджують, що остання цифра банківської картки може суттєво впливати на фінансове становище свого власника.

Звісно, це науково не доведено, але такі припущення часто озвучують нумерологи. Тож власникам карток пропонують перевірити останню цифру картки та дізнатися, як вона впливає на вас.

Якщо картка закінчується цифрою 1, то починати шлях до багатства найкраще в тандемі з колегами. Звісно досягти успіху можна і самостійно, але з допомогою партнерів це буде простіше.

Номер картки закінчується цифрою 2? Вам краще займатися справою самостійно. Тож бізнесом краще займатися власними силами, а не покладатися на інших.

Якщо номер картки закінчується 3, то приділять увагу навчанню та саморозвитку. Це допоможе досягнути успіху, в тому числі фінансового.

Номер картки закінчується 4? У цього числа найспокійніша енергетика. Ви не прагнете надто багато, головне, почуватися комфортно в плані фінансів.

Якщо остання цифра на картці 5, то у фінансових питаннях варто проявляти ініціативу. Вас легко укладати угоди та шукати альтернативні варіанти.

Остання цифра 6? Це хороший знак для творчих людей, адже шестірка допомагає генерувати ідеї. Щоб досягти фінансової стабільності іноді варто виходити за рамки та шукати нові ідеї.

Якщо номер картки закінчується на 7, то у власника буде достатньо удачі, але не варто покладатися лише на успіх, продовжуйте працювати.

Номер картки закінчується цифрою 8? Тоді вам буде легко накопичувати гроші та інвестувати їх. Однак власникам такої картки варто покращувати фінансову грамотність.

Остання цифра 9? Ви зможете розв’язувати фінансові питання. Ця цифра сприяє прийняттю доленосних рішень та допомагає знайти вихід зі складних ситуацій.