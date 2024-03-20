В Украине выводят из обращения некоторые гривны: названы точные сроки

В Украине продолжается операция по выводу из обращения части денег. Стало известно, какие монеты и купюры нужно успеть обменять. Отмечается, что Нацбанк сообщил, что дедлайн для проведения операций – 30 сентября.

Детали

Украинцам нужно уже сейчас позаботиться о сохранении своих сбережений, если они в банкнотах, которые выводят из обращения. По данным Национального банка Украины, речь идет об устаревшей наличности часть из нее уже не принимают в качестве платежного средства. поэтому уже с первого октября этого года они будут пригодны разве что для коллекционеров. Поэтому в ближайшие годы они точно не будут иметь особой ценности, поэтому хранить их нет смысла.

Как сообщили в НБУ, нужно поспешить с обменом купюр с номиналом 1,2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен, а также монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, которые выпустили до 2023 года. Обменять устаревшие банкноты и монеты можно в отделениях Нацбанка по адресам:

в Днепре: ул. Воскресенская, 13;

в Киеве: Контрактовая пл., 2а;

в Одессе: ул. Ришельевская, 8;

во Львове: ул. Коперника, 4;

в Хмельницком: ул. Владимирская, 91;

в Харькове: Театральная пл., 1.

Если отделения НБУ в вашем населенном пункте нет, то для обмена нужно обратиться в филиалы ПриватБанка, Ощадбанка, ПУМБ и Райффайзен Банка, но не во всех отделениях. Адреса стоит уточнять на сайтах или по номеру горячей линии этих банков.

Обмен денег бесплатный и кратный 10 копейкам.

Что еще нужно знать

Отметим, что с первого октября 2019 года монеты 1,2 и 5 копеек перестали принимать для наличных расчетов. Поэтому их активно изымают из наличного обращения. С первого октября 2020 года такая же ситуация с 25 копейками. Сейчас в обращении еще находится около 7,2 миллиарда монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек.

Так из обращения вывели почти 220 миллионов штук монет. Что касается банкнот старого образца, то в обращении их мало, не более полутора процентов от общего количества.