В Україні виводять з обігу деякі гривні: названо точні терміни

В Україні триває операція з виведення з обігу частини грошей. Стало відомо, які монети та купюри потрібно встигнути обміняти. Зазначається, що Нацбанк повідомив, що дедлайн для проведення операцій — 30 вересня.

Деталі

Українцям потрібно вже зараз подбати про збереження своїх заощаджень, якщо вони у банкнотах, які виводять з обігу. За даними Національного банку України, йдеться про застарілу готівку частину з неї вже не приймають як платіжний засіб. тож вже з першого жовтня цього року вони будуть придатні хіба для колекціонерів. Тож найближчими роками вони точно не матимуть особливої цінності, тож зберігати їх немає сенсу.

Як повідомили в НБУ, потрібно поспішити з обміном купюр з номіналом 1,2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень, а також монет номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок, які випустили до 2003 року. Обміняти застарілі банкноти та монети можна у відділеннях Нацбанку за адресами:

у Дніпрі: вул. Воскресенська, 13;

у Києві: Контрактова пл., 2а;

в Одесі: вул. Рішельєвська, 8;

у Львові: вул. Коперника, 4;

у Хмельницькому: вул. Володимирська, 91;

у Харкові: Театральна пл., 1.

Якщо відділення НБУ у вашому населеному пункті немає, то для обміну потрібно звернутися в філії ПриватБанку, Ощадбанку, ПУМБ та Райффайзен Банку, але не у всіх відділеннях. Адреси варто уточняти на сайтах чи за номером гарячої лінії цих банків.

Обмін грошей безкоштовний та кратний 10 копійкам.

Що ще потрібно знати

Зазначимо, що з першого жовтня 2019 року монети 1,2 та 5 копійок перестали приймати для готівкових розрахунків. Тож їх активно вилучають з готівкового обігу. З першого жовтня 2020 року така ж ситуація з 25 копійками. Наразі в обігу ще перебуває близько 7,2 мільярда монет номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок.

Так з обігу вивели майже 220 мільйонів штук монет. Щодо банкнот старого зразка, то в обігу їх мало, не більше півтора відсотка від загальної кількості.